Aslan Fener’i yıktı finale çıktı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi Play- Off 1-4 etabı ikinci maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek finale çıktı. Rakibini ilk maçta da 3-0'lık skorla geçen Sarı-Kırmızılılar böylece finalde Ziraat Bankkart'ın rakibi oldu. Karşılaşmanın ilk setinde Cimbom rakibi önünde daha etkili bir oyun sergilerken seti 25-20 önde kapattı. Mücadelenin ikinci seti büyük bir çekişme içinde geçerken bu seti Fenerbahçe 31-29 önde tamamladı. 3. set Galatasaray'ın 25-19 üstünlüğüyle geçildi. Karşılaşmanın 4 setinden de 25-22 galip ayrılmayı başaran Sarı-Kırmızılılar böylece finalde Ziraat Bankkart'ın rakibi oldu. Günün diğer maçında Ziraat Bankart, Arkas Spor'u deplasmanda 3-1 yendi. İlk maçı da 3-1 kazanan Ziraat Bankart böylece rakibini eleyerek adını finale yazdırmayı başardı.

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