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Trabzonspor U19 takımı Inter’i devirerek yarı finale yükseldi!

UEFA Gençlik Ligi’nde Juventus ve Atalanta’yı eleyen Fırtına’nın son kurbanı bir başka İtalyan takımı Inter oldu. Trabzonspor U 19 takımı’nın tek golünü 77’de Ekrem Terzi attı. Erol Can kurtardığı penaltıyla kalesinde devleşti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Nisan 2025
Trabzonspor U19 takımı Inter’i devirerek yarı finale yükseldi!

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Trabzonspor bir kez daha tarih yazdı. UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Inter'i ağırlayan Trabzonspor U 19 takımı Inter'i 1-0 yenerek adını yarı finale yazdırmayı başardı.

33'te Calligaris'in kısa düşen degajında topu kontrol eden Ömer Faruk kalecinin önde olduğunu görerek aşırtma bir vuruş yaptı ama top Calligaris'in kontrolünde kaldı. 38'de Cocch, Oğuzhan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Kazanılan penaltıyı 39'da Topalovic kullandı ama Erol Can ayaklarıyla topa müdahale ederek penaltıyı kurtardı. 77'de ceza sahasına giren Ekrem Terzi yaptığı vuruşla Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Bu golle maçı 1-0 kazanan Trabzonspor yarı finale çıktı.

YENİ REKOR FIRTINA'NIN
Trabzonspor ile İnter arasında oynanan maçta taraftar rekoru kırıldı. Mücadeleyi 40 bin 368 kişi izledi. Önceki rekor 32 bin 510 taraftar ile 2017-2018 sezonunda Krasnodar-Real Madrid playoff maçına aitti. UEFA bir paylaşımda bulunarak, "Bu organizasyona bu kadar çok taraftarın ilgi göstermesi harika" dedi. Maçın tek golünü atan Ekrem Terzi, " Oyuna girdiğimde gol atacağım içime doğmuştu" dedi. Trabzonspor U 19 takımı Inter galibiyetinden sonra taraftarı önünde çok büyük bir sevinç yaşadı.

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