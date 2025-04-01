Milli takımımız ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda!

Futsal U19 Milli Takımımız, 2025 UEFA Futsal Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu son maçında Azerbaycan'ı 3-1 mağlup etti. Omis Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Milli Takımımızın gollerini Ahmet Köksel, Ege Bilim ve Recep İnanç kaydetti. Bu sonucun ardından Futsal U19 Milli Takımımız tarihinde ilk defa UEFA Futsal Avrupa U19 Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. 2025 UEFA Futsal Avrupa U19 Şampiyonası Finalleri, 28 Eylül – 5 Ekim tarihleri arasında sekiz ülkenin katılımı ile Moldova'nın ev sahipliğinde oynanacak.

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