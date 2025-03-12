Demirbay Almanya yolcusu: Sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor!

Galatasaray'da Kerem Demirbay'ın sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-Kırmızılılar'da oynamadığı için mutsuz olan tecrübeli oyuncu ile 3 Bundesliga kulübünün yakından ilgilendiği öğrenildi.



Alman kulüplerinin sezon sonuna kadar Galatasaraylı futbolcuyu takip edeceği ve sezon sonunda resmi teklifle Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çalacağı belirtildi. Galatasaray'ın da sezon sonunda gelen teklifleri değerlendireceği ve Kerem Demirbay'a zorluk çıkarmayacağı bildirildi.



Bu sezon 30 karşılaşmada görev alan 31 yaşındaki futbolcu, fileleri havalandıramazken 3 asist yaptı. Cimbom'a 2 yıl önce 3.7 milyon Euro'ya transfer olan yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.



Kerem Demirbay, Alman Ligi ekiplerinden Leverkusen, Hoffenheim, Hamburg, Düsseldorf ve Kaiserslautern gibi takımların formasını giydi. Tecrübeli futbolcu, Alman Milli Takımı'nda 2 kez forma giyerken 1 kez fileleri sarstı.

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