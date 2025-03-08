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Kanarya Fred’in oynamadığı maçlarda kötü sonuçlar alıyor!

Fred’in yokluğunda Glasgow Rangers’ın orta sahayı çabuk geçmesi dikkat çekmişti. Sambacı, Sarı-Lacivertliler’in Avrupa’da aldığı 4 yenilginin 3’ün de forma giymemişti. Kanarya, geçen sezon da Fred’in oynamadığı maçlarda kötü sonuçlar almıştı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Mart 2025
Kanarya Fred’in oynamadığı maçlarda kötü sonuçlar alıyor!

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Fenerbahçe'nİn Brezilyalı orta sahası Fred, Glasgow Rangers ile oynanan UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda cezası nedeniyle forma giyememişti. Yıldız ismi çok arayan Sarı-Lacivertliler, Fred'in yokluğunda orta sahada rakibi karşılamakta büyük zorluk çekmiş ve İskoç ekibi orta sahayı kolay bir şekilde geçerek Fenerbahçe kalesinde attığı 3 golün dışında da net pozisyonlar yakalamıştı.

Fred bu sezon Avrupa'da alınan 4 yenilginin 3'ünde sahada değildi. Sadece AZ Alkmaar'a kaybedilen maçta 90 dakika forma giydi. Rangers ve Bilbao yenilgilerinde kart cezalısıydı. Lille mağlubiyetinde ise kadroya yazılmadı. Geçen sezon da Fred'in sakatlık yaşadığı periyotta Fenerbahçe orta sahada büyük sıkıntı çekmiş ve yıldız orta sahanın yokluğunda aldığı kötü sonuçlarla da dikkat çekmişti.

12 GOLE KATKI YAPTI
Kanarya'nıN Brezilyalı orta sahası bu sezon 34 maçta forma giydi. 32 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 4 gol, 8 asiste imza atarak takımına 12 gollük katkı yaptı.

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