Galatasaray’da ilginç istatistik! Son 6 maçta tek galibiyet

Kasımpaşa karşısında alınan 3-3'lük beraberlik sonrası Galatasaray'da ilginç bir istatistik göze çarptı. Sarı Kırmızılılar, bu sonucun ardından tüm kulvarlarda 6 maçta sadece 1 kez galip geldi.

Cimbom'un bu periyotta tek 3 puan aldığı maç, son dakika gölü atılan Rize deplasmanı. 1-4 AZ Alkmaar (Avrupa Ligi), 2-1 Rize (Süper Lig), 2-2 AZ Alkmaar (Avrupa Ligi), 0-0 Fenerbahçe (Süper Lig), 0-0 Konya (Türkiye Kupası) maçlarında galip gelinemedi.

Öte yandan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ligdeki sonraki 4 maçın 3'ünü deplasmanda oynayacak. Zorlu fikstürde önce Alanya'ya konuk olacak Galatasaray, arkasından Antalya'yı ağırlayacak. Sarı-Kırmızılılar daha sonra Beşiktaş ve Samsun'a konuk olacak.