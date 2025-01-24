Fenerbahçe’de Rayan Cherki hazırlığı!

Fenerbahçe'nin Olympique Lyon'un genç yeteneği Rayan Cherki'nin peşinde olduğu Fransız basını tarafından iddia edildi. Fransız yıldızın 22 milyon Euro serbest kalma maddesi karşılığında takımdan ayrılabileceği haberde aktarıldı. Sarı- Laciverliler'in uygun şartların oluşması durumunda bu parayı hazırlayacağı konuşuluyor.

Ancak Cherki'nin ikna edilmesi gerekiyor. Sarı-Lacivertli yönetimin ise Cezayir asıllı futbolcuyu Nicolas Anelka ile ikna etmeye çalışacağı öğrenildi. Ayrıca dün oynanan Avrupa Ligi maçı öncesi Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas ile Fenerbahçeli kurmayların bu konu hakkında fikir alışverişi yaptığı gelen bilgiler arasında. Piyasa değeri 30 milyon Euro olan futbolcunun 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Lyon formasıyla 22 maçta forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Genç yıldıza Bayern Münih; Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen'in ilgisi olduğu biliniyor. 1.77 boyundaki kanat, 2010 yılında Lyon altyapısında dikkat çekerek 2019'da A takıma seçildi. Fransa'nın çeşitli yaş kategorilerinde milli formayı giyen Cherki; U16, U19 ve U21 takımlarında görev aldı. 2024 yılında Fransa U23 Milli Takımı'na çağrılan oyuncu, burada da performansıyla göz doldurdu.

Lyon Başkanı Jean- Michel Aulas, genç oyuncunun 8 kez Ballon d'Or kazanan Messi'ye benzediğini belirtirken "Cherki, teknik kalite açısından Messi ile karşılaştırılabilir" demişti.