PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe'de Rayan Cherki hazırlığı!

Fransız basını F.Bahçe’nin Rayan Cherki’yi transfer etmek için para hazırladığını yazdı. 22 milyon Euro serbest kalma ücreti olan Fransız yıldızın Anelka ile ikna edileceği iddia edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Ocak 2025
Fenerbahçe’de Rayan Cherki hazırlığı!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Fenerbahçe'nin Olympique Lyon'un genç yeteneği Rayan Cherki'nin peşinde olduğu Fransız basını tarafından iddia edildi. Fransız yıldızın 22 milyon Euro serbest kalma maddesi karşılığında takımdan ayrılabileceği haberde aktarıldı. Sarı- Laciverliler'in uygun şartların oluşması durumunda bu parayı hazırlayacağı konuşuluyor.

    Ancak Cherki'nin ikna edilmesi gerekiyor. Sarı-Lacivertli yönetimin ise Cezayir asıllı futbolcuyu Nicolas Anelka ile ikna etmeye çalışacağı öğrenildi. Ayrıca dün oynanan Avrupa Ligi maçı öncesi Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas ile Fenerbahçeli kurmayların bu konu hakkında fikir alışverişi yaptığı gelen bilgiler arasında. Piyasa değeri 30 milyon Euro olan futbolcunun 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Lyon formasıyla 22 maçta forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

    Genç yıldıza Bayern Münih; Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen'in ilgisi olduğu biliniyor. 1.77 boyundaki kanat, 2010 yılında Lyon altyapısında dikkat çekerek 2019'da A takıma seçildi. Fransa'nın çeşitli yaş kategorilerinde milli formayı giyen Cherki; U16, U19 ve U21 takımlarında görev aldı. 2024 yılında Fransa U23 Milli Takımı'na çağrılan oyuncu, burada da performansıyla göz doldurdu.

    Lyon Başkanı Jean- Michel Aulas, genç oyuncunun 8 kez Ballon d'Or kazanan Messi'ye benzediğini belirtirken "Cherki, teknik kalite açısından Messi ile karşılaştırılabilir" demişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Kartalkaya’daki otel faciasında yeni detay! Tanju Özcan itfaiye aracını satmış! Makam aracı almış
    Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında yeni gelişme: İtfaiye raporu ortaya çıktı!
    Anadolu Ajansı
    Emekliye 1.969 TL fark! Yeni taban aylıklar ne zaman yasalaşacak? SSK ve Bağ-Kur’lular ne alacak?
    CANLI TAKİP | Kartalkaya’daki otel yangını: Sorumlular hesap verecek! Gözaltı sayısı yükseldi
    Türkiye ile Ruanda arasında imzalar atıldı! Başkan Erdoğan ve Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame’den önemli açıklamalar
    Umutlar Danimarka’ya! Fenerbahçe - Lyon: 0-0 | MAÇ SONUCU
    Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed El Şara’dan A Haber’e özel açıklamalar
    Trump ilk onu aradı! Muhammed bin Selman’dan ABD’ye milyarlarca dolarlık teklif
    DEM’den İmralı açıklaması! Dün Hazırım diyen Öcalan bugün Hazırlıklar tamamlandıktan sonra diyor... Pazarlık niyetli ikircikli tutum
    Ramazan ayı öncesi fahiş fiyat önlemi: ESK 40 bin canlı hayvan tedarik edecek!
    Başkan Erdoğan’dan Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar
    Narin Güran cinayetinde gerekçeli karar açıklandı! Tam 944 sayfa
    Galatasaray’ın yıldızlarına devler talip! Hedef 55 milyon euro!
    Facia oteline yeterlilik belgesi veren CHP’li Tanju Özcan yine patladı! Bakanlığa iftira attı... Gerçek ne çıktı?