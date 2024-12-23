Fenerbahçe’de Saint Maximin için sözleşme fesih görüşmelerinin başladığı iddia edildi!

Fenerbahçe'nin sezon başında kiraladığı Saint Maximin performansıyla büyük hayal kırıklığı yaşattı. 8 milyon Euro yıllık ücret alan Fransız yıldız ile ara transfer döneminde yolların ayrılacağı öne sürülüyor.

Maximin'in Fener'de maçların %75'inde forma giydiği takdirde 15 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesinin devreye gireceği iddiaları vardı. Tecrübeli kanat daha şimdiden bu rakamı %84 ile geride bırakmış durumda. Bu gelişmeler doğrultusunda Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti.

KRİTİK GÖRÜŞME

İddialara göre; Suudi Arabistan kulübü Al-Ahli ile görüşen Sarı- Laciverliler, Fransız futbolcunun sözleşmesini Ocak ayında feshetmek istiyor. Ayrıca Maximin'in çok fazla top kaybı yapması ve pas yerine çalımı düşünmesi de bu karardaki en büyük etken olarak görülüyor. ,

TARAFTAR TEPKİLİ

27 yaşındaki futbolcu Kanarya'da 22 maçta; 3 gol ve 4 asist kaydetti. 1-1 biten Eyüpspor maçında tecrübeli kanadın performansı bardağı taşıran son damla olmuştu. Aşbaşkan Acun Ilıcalı'nın transferinde rol aldığı Maximin'e, Eyüp müsabakasında bireysel oynadığı için taraftarlardan tepkiler gelmişti.