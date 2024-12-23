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Fenerbahçe'de Saint Maximin için sözleşme fesih görüşmelerinin başladığı iddia edildi!

8 milyon Euro’ya kiralanan Maximin yokları oynuyor. Fransız yıldızın sözleşmesini feshetmek için Sarı-Lacivertli yöneticilerin Ah-Ahli kulübü ile masaya oturduğu öne sürüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Aralık 2024
Fenerbahçe’de Saint Maximin için sözleşme fesih görüşmelerinin başladığı iddia edildi!

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    Fenerbahçe'nin sezon başında kiraladığı Saint Maximin performansıyla büyük hayal kırıklığı yaşattı. 8 milyon Euro yıllık ücret alan Fransız yıldız ile ara transfer döneminde yolların ayrılacağı öne sürülüyor.

    Maximin'in Fener'de maçların %75'inde forma giydiği takdirde 15 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesinin devreye gireceği iddiaları vardı. Tecrübeli kanat daha şimdiden bu rakamı %84 ile geride bırakmış durumda. Bu gelişmeler doğrultusunda Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti.

    KRİTİK GÖRÜŞME
    İddialara göre; Suudi Arabistan kulübü Al-Ahli ile görüşen Sarı- Laciverliler, Fransız futbolcunun sözleşmesini Ocak ayında feshetmek istiyor. Ayrıca Maximin'in çok fazla top kaybı yapması ve pas yerine çalımı düşünmesi de bu karardaki en büyük etken olarak görülüyor. ,

    TARAFTAR TEPKİLİ
    27 yaşındaki futbolcu Kanarya'da 22 maçta; 3 gol ve 4 asist kaydetti. 1-1 biten Eyüpspor maçında tecrübeli kanadın performansı bardağı taşıran son damla olmuştu. Aşbaşkan Acun Ilıcalı'nın transferinde rol aldığı Maximin'e, Eyüp müsabakasında bireysel oynadığı için taraftarlardan tepkiler gelmişti.

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