Alperen Şengün’den şaşırtmayan performans

Alperen Şengün ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. NBA Batı Konferansı mücadelesinde Houston Rockets, New Orleans Pelicans ile kozlarını paylaştı. Ev sahibi Houston Rockets sahadan 133-113 galip ayrılmayı başardı. Maçta 34 dakika süre alan milli basketbolcumuz Alperen Şengün 10/14 saha içi, 3/4 serbest atış isabetiyle 23 sayı, 9 ribaund ve 7 asistlik performans sergiledi. Houston Rockets formasıyla gösterdiği performansla göz dolduran ve NBA All-Star oylamasında yarışan Alperen Şengün, 18 yıl sonra bir ilki başarabilir. Milli basketbolcumuz, Mehmet Okur'un ardından NBA All-Star'da forma giyen ilk Türk olmak için yarışıyor. 21 Ocak 2025 tarihine kadar her 24 saatte bir yeniden oy kullanılabilecek. Bazı günler ise her oy, üç oy olarak sayılacak. Bilindiği gibi Alperen Şengün, NBA Kupası'nda en iyi 5'e seçildi. NBA Kupası'nda toplam altı maçta forma giyen milli basketbolcu, turnuvayı maç başına 19.2 sayı, 9.7 ribaund, 6.2 asist ve 2.0 top çalma gibi dikkat çeken ortalamalarla tamamladı.

