PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Alperen Şengün'den şaşırtmayan performans

Milli basketbolcumuz, Houston Rockets’in New Orleans’ı 133-113 mağlup ettiği maçta 23 sayı, 9 ribaund ve 7 asistle galibiyette büyük rol oynadı. Basketbolseverler yine ona hayran kaldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Aralık 2024
Alperen Şengün’den şaşırtmayan performans

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Alperen Şengün ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. NBA Batı Konferansı mücadelesinde Houston Rockets, New Orleans Pelicans ile kozlarını paylaştı. Ev sahibi Houston Rockets sahadan 133-113 galip ayrılmayı başardı. Maçta 34 dakika süre alan milli basketbolcumuz Alperen Şengün 10/14 saha içi, 3/4 serbest atış isabetiyle 23 sayı, 9 ribaund ve 7 asistlik performans sergiledi. Houston Rockets formasıyla gösterdiği performansla göz dolduran ve NBA All-Star oylamasında yarışan Alperen Şengün, 18 yıl sonra bir ilki başarabilir. Milli basketbolcumuz, Mehmet Okur'un ardından NBA All-Star'da forma giyen ilk Türk olmak için yarışıyor. 21 Ocak 2025 tarihine kadar her 24 saatte bir yeniden oy kullanılabilecek. Bazı günler ise her oy, üç oy olarak sayılacak. Bilindiği gibi Alperen Şengün, NBA Kupası'nda en iyi 5'e seçildi. NBA Kupası'nda toplam altı maçta forma giyen milli basketbolcu, turnuvayı maç başına 19.2 sayı, 9.7 ribaund, 6.2 asist ve 2.0 top çalma gibi dikkat çeken ortalamalarla tamamladı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan Suriye halkına mektup
    Almanya’da Noel pazarına araç ile saldırı: Ortalık kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var: Tepkiler peş peşe geldi
    Akıldan Kalbe
    ABD’den dikkat çeken Colani adımı: 10 Milyon dolarlık ödül kaldırıldı
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Mardin 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Milyonluk jest: Hazal Subaşı biricik sevgilisi Oğuzhan Koç için kesenin ağzını açtı!
    Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu: Yarışmacı geceye damga vurdu! 1 milyonluk soruya adım adım
    Özlem Gürses gözaltına alındı
    ÖZEL | Eyüpspor - Fenerbahçe maçı sonrası gerginlik!
    Başkan Erdoğan’dan Donald Trump’ın övgülerine yanıt: Doğru söze ne denir? Tespitler yerinde
    Vatandaş endişeli! Bayrampaşa’daki ölüm korkuluklarına CHP’li İBB’den akla ziyan önlem
    Yenidoğan Çetesi soruşturmasında yeni gelişme! İlişkili 13 hastane ve 3 şirkete TMSF kayyum olarak atandı
    Netanyahu’nun askerleri ABD’de gazeteci! Kimi İsrail ordusundan kimi istihbarat ajansından: Takvim.com.tr tek tek deşifre etti
    Uyarı üstüne uyarı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! İstanbul’a yağmur geliyor | HAVA DURUMU
    Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Branco çıldırdı