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Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı çalışmak istediği teknik adamı duyurdu!

Serdal Adalı, "Yerli olarak düşündüğüm zaman gönlümde Sergen hoca var. Sergen hocayla çalışmayı istiyorum. Hedefimiz , 3,5 sene teknik direktör değiştirmeden gitmek" diye konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Aralık 2024
Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı çalışmak istediği teknik adamı duyurdu!

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    Beşiktaş'ta başkan adayı Serdal Adalı açıklamalarda bulundu. Adalı, "Son bir senede maddi ve manevi açıdan inanılmaz derecede itibar kaybına uğramış bir Beşiktaş var. Taraftarlarımızın içi rahat olsun. Bu itibarı geri kazanacağız" dedi.

    "Sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe ile yola devam edeceklerinin altını çizen Adalı, "Yerli olarak düşündüğüm zaman gönlümde Sergen hoca var. Yabancı alternatifimiz de mevcut. Sergen hocayla çalışmayı istiyorum. Hedefimiz, 3,5 sene teknik direktör değiştirmeden gitmek" dedi.

    Adalı, "Geçen sene seçim öncesinde sunduğumuz gayrimenkul projelerinden 180-200 milyon Euro arasında bir gelir bekliyorduk. Yine aynı teklifle gideceğiz. Bunları ödedikten sonra Beşiktaş'ın para sorunu olmaz" diye konuştu.

    GEREKTİĞİNDE ALIR GELİRİM
    Kadroyu güçlendireceklerini belirten Adalı, "Eksik bölgelere transfer yapacağız. Beşiktaş'ın bütçesine 1 lira yük getirecek transfer yapmam. Transferleri sponsorluk altında ya da başka bir yardımla yapacağız. Devre arasında büyük transferler yapacak halimiz yok. Yıldızımızı kendimiz oluşturacağız. Gerektiğinde yıldız lazımsa da gider, alır ve geliriz. Hiç kimsenin aklına gelmeyecek futbolcuları da alır gelirim" dedi.

    Adalı, "Herkes içini rahat tutsun. Hiçbir zaman mücadeleden kopmayan bir futbol takımı kurma düşüncemiz var. Tabii ki hedefimiz her sezon şampiyonluk" diye konuştu.

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