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Şampiyonluk için savaşacağım

Taraftarlara seslenen Amrabat, “Sizlere kupalar kazandıracağız. Bunu çok istiyoruz, inşallah şampiyon olacağız” ifadesini kullandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Kasım 2024
Şampiyonluk için savaşacağım

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Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Sofyan Amrabat, Fenerbahçe You- Tube kanalına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istediğinden bahseden Faslı yıldız, "Burada şu sözü vermek istiyorum; her gün savaşacağım, son saniyeye kadar mücadele edeceğim, rüyalarımızı inşallah gerçeğe dönüştürmek için. Sizlere inşallah kupalar kazandıracağız, bunu çok istiyoruz, inşallah şampiyon olacağız. Bunun için her şeyi yapacağıma söz veriyorum. Gerisi kader. Umarım kaderimizde bu yıl şampiyonluğa ulaşmak vardır" diye konuştu.

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