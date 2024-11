Şampiyonluk için savaşacağım

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Sofyan Amrabat, Fenerbahçe You- Tube kanalına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istediğinden bahseden Faslı yıldız, "Burada şu sözü vermek istiyorum; her gün savaşacağım, son saniyeye kadar mücadele edeceğim, rüyalarımızı inşallah gerçeğe dönüştürmek için. Sizlere inşallah kupalar kazandıracağız, bunu çok istiyoruz, inşallah şampiyon olacağız. Bunun için her şeyi yapacağıma söz veriyorum. Gerisi kader. Umarım kaderimizde bu yıl şampiyonluğa ulaşmak vardır" diye konuştu.

