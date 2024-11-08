Fener’ın defansı yerle bir

Fenerbahçe Alkmaar karşısında Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini alırken oynanan kötü futbol çıldırttı. Sarı- Lacivertliler özellikle savunmada inanılmaz hatalar yaparken adeta saç ve baş yoldurdu. Başta Çağlar ve Becao olmak üzere Mert Müldür ve Samuel tel tel döküldü. Hollanda ekibi her atağında kalemizde tehlikeli olurken defanstaki anlaşmazlık ve uyumsuzluk yenilgide başrol oynadı. Son 7 resmi maçında 6 yenilgi, 1 beraberlik alan Hollanda ekibi Fenerbahçe karşısında sahadan 2 farkla galip ayrılırken uzun bir süre sonra galibiyetle tanıştı. Fenerbahçe'nin kötü futbolu karşısında rahat bir oyun sergileyen Hollanda temsilci sahadan 3 puanla ayrılırken savunmadaki başarısıyla ön plana çıkan Fenerbahçe bu kez defanstaki hatalarıyla sınıfta kalmış oldu.

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