PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fener’ın defansı yerle bir

Fenerbahçe Alkmaar karşısında maçın tamamında tel tel döküldü. Sarı-Lacivertliler özellikle defansta inanılmaz hatalar yaparken başta Cağlar ve Becao olmak üzere futbolcular kötü bir performans gösterdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Kasım 2024
Fener’ın defansı yerle bir

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe Alkmaar karşısında Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini alırken oynanan kötü futbol çıldırttı. Sarı- Lacivertliler özellikle savunmada inanılmaz hatalar yaparken adeta saç ve baş yoldurdu. Başta Çağlar ve Becao olmak üzere Mert Müldür ve Samuel tel tel döküldü. Hollanda ekibi her atağında kalemizde tehlikeli olurken defanstaki anlaşmazlık ve uyumsuzluk yenilgide başrol oynadı. Son 7 resmi maçında 6 yenilgi, 1 beraberlik alan Hollanda ekibi Fenerbahçe karşısında sahadan 2 farkla galip ayrılırken uzun bir süre sonra galibiyetle tanıştı. Fenerbahçe'nin kötü futbolu karşısında rahat bir oyun sergileyen Hollanda temsilci sahadan 3 puanla ayrılırken savunmadaki başarısıyla ön plana çıkan Fenerbahçe bu kez defanstaki hatalarıyla sınıfta kalmış oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran davasında ilk gün tamamlandı! Kim ne ifade verdi? Enes Güran’ın Salim’in kızları ile ilişkisi mi vardı? Hakim açık açık sordu | Gazal Bahtiyar’ın ifadesi...
EMEKLİYE KASIM FIRSATI | Bankalar yarışa girdi: Emekliye en yüksek promosyon hangisinde? Denizbank, Halkbank, ING...
Türk Telekom
Donald Trump sonrası ilk karar! Fed faizi açıkladı Powell’dan Trump sözleri...
Salim Güran’ın mahkemede konuştu hakim bile çıldırdı! Escort ve üfürükçü savunması... Nevzat erkek gibi söyle
7 yıl sonra setlere geri döndü! Sinem Kobal’dan samimi itiraflar: Ara vermemiş gibiyim...
Spor yazarları Fenerbahçe- AZ Alkmaar ve Galatasaray- Tottenham maçını değerlendirdi! Tarihi bir maç izledik
Narin’in babası Arif Güran Nevzat Bahtiyar’la tartışmasını anlattı: Kellem de gitse doğru budur | Hepsinden şikayetçiyim
Bu Fener adamı kahreder! Fenerbahçe AZ Alkmaar’a 3-1 yenildi
Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde ilgi odağı Başkan Erdoğan! Peş peşe temaslar: Ursula von der Leyen, Macron, Hristodulidis...
Victor Osimhen’in maskeli balosu! Galatasaray Tottenham’ı 3-2 yendi
Rusya Devlet Başkanı Putin Donald Trump’ı tebrik etti: Konuşmaya hazırım
Mansur Yavaş’ın konser skandallarına yenisi eklendi: Candan Erçetin’e 80 milyon TL ödenmiş
Almanya’da kriz: Hükümet çöküyor! Elon Musk’tan olay sözler: Aptal Olaf
Narin Güran cinayetinde hesap vakti: Anne Yüksel Güran’ın ilk sözleri... Nezat Bahtiyar’ı işaret etti: Namusuma leke sürdüler
SON DAKİKA