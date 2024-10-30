Çok çalıştı yılmadı başardı

UEFA ile Fransız futbol dergisi France Football'un düzenlediği 2024 Altın Top ödülü, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu. İspanya Milli Futbol Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kazanan ve Manchester City ile İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Rodri, Altın Top ödülünün sahibi oldu.

ÇAPRAZI KOPTU

Geçtiğimiz günlerde sakatlanan ve çapraz bağları kopan İspanyol yıldız koltuk değnekleriyle katıldığı törende çok duygusal anlar yaşadı. Rodri sadece müthiş istikrarı ve performansıyla değil hayat hikayesiyle de örnek alınacak bir isim. Villarreal formasını giyerken üniversite okumaya karar veren ve Jaume University'yi kazanan Rodri okulun kampüsünde yaşamaya başladı. Bir La Liga futbolcusu olmasına rağmen çok mütivazi bir yaşam süren Rodri'nin bu durumu okulda da büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.

DERSE DALDI

Derslere çok fazla zaman ayırdığı için Villarreal'in Valencia ile oynayacağı maçı unutan ve son anda stada yetişebilen İspanyol futbolcu kazandığı ilk parayla da son model değil, 3 bin Euro'luk sıradan bir otomobil satın aldı. Rodri, "Bir gün babama dedim ki: 'Dur, futbolu bırakıyorum, hayalim bitti.' Ama o bana dedi ki... 'Hayır, devam et, sonuna kadar deneyelim.' Bugün buradayım ve gururluyum, teşekkür etmeliyim" ifadesini kullandı.