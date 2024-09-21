Ayrılık t’akın’tısı!

Fenomen yapımlardan Payitaht Abdülhamid, Hercai, ve Yaban Çiçekleri'nde yer alan ünlü oyuncu Akın Akınözü, özel hayatıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda annesini kaybetmenin acısını yaşayan Akın Akınözü'nün, uzun süredir beraber olduğu sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile yollarını ayırdığı ortaya çıktı. Akınözü ve Pestemalciyan çiftinin yıllardır devam eden ilişkileri karşılıklı anlaşarak bitirme kararı aldı.



"EVLİ GİBİYİZ" DEMİŞTİ!



Geçtiğimiz dönemlerde evlilik soruları yöneltilen çiftten Akınözü, "Zaten evli gibiyiz" şeklinde yanıt vermişti. Özel hayatını gündemden uzak tutan Akınözü, biten ilişkisi hakkında sessizliğini koruyor. Ünlü çift artık hayatlarına ayrı ayrı devam ediyor.

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