Sözleşme krizi iddiası!

Şampiyonluğun kıl payı kaybedildiği geçen sezon takımın en önemli isimlerinden biri olan İrfan Can Kahveci bu sezon Jose Mourinho'nun gelişiyle kulübeye hapsoldu. Portekizli teknik adamın kanatlarda Tadic ve Saint Maximin'i tercih etmesi sonrası ligde 4 maçta sadece 166 dakika forma giyebilen milli futbolcuyla ilgili şok bir iddia kulislerde konuşuluyor.

SEZON SONU SERBEST KALIYOR

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İrfan Can bir süredir yönetimle yeni sözleşme görüşmesi yapıyordu. Ancak yıldız futbolcunun kendisine son teklif edilen maaşı az bulduğu ve bu nedenle imza atmak istemediği belirtiliyor. Mourinho'nun da sezon sonunda serbest kalacak olan İrfan Can Kahveci'ye bu nedenle az süre verdiği öne sürülüyor. İddialara göre İrfan Can yeni sözleşmeyi imzalarsa takımdaki süreleri de artacak.