Memura-emekliye yeni maaş

2025 yılı yeni gelirlerle başlayacak. 20 milyonu aşkın memur ve emekli de maaşı artacak kişiler arasında yer alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 6 artış ve ikinci yarıdaki TÜFE'nin yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Zam oranı Ocak başında belli olacak ancak enflasyon tahminleri ipucu veriyor.

YENİ ANKET AÇIKLANDI

Merkez Bankası 2024 yıl sonu enflasyonunu yüzde 38 olarak öngörürken, tahmin aralığının üst sınırını yüzde 42 olarak belirlemişti. Bankanın ekonomistlerle yaptığı son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon tahmini yüzde 43.31 olarak yer almıştı. Reuters'ın ekonomistlerle yaptığı ankette de enflasyon tahmini yüzde 42.95 olmuştu. Şimdi de Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Ağustos anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 49.39 olarak tespit edildi. Bu tahminlerin memurlara ve emeklilere nasıl yansıyacağını hesapladık. 2024 enflasyonu yüzde 38 olarak gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur'luların artışı yüzde 10.64, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 6.62 çıkacak. Yüzde 42'lik orana ulaşılması halinde ise ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 13.84'ü bulacak. Memurlar ve memur emeklilerinin artışı da bu durumda yüzde 9.70 seviyesinde gerçekleşecek. 2024 yılı yüzde 43.31 enflasyon ile tamamlanırsa SSK ve Bağ-Kurluların artışı yüzde 14.89 seviyesine çıkacak. Bu durumda memurlar ve memur emeklileri yüzde 10.71 zam alacak. Yüzde 42.95'lik tahmin de SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 14.60, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 10.43 artış getirecek. Son açıklanan FKB'nin anketindeki tahmine göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.77 olarak gerçekleşebilecek. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 8.88 farkla yüzde 15.41'e ulaşacak.

NASIL YANSITILACAK?

En düşük emekli aylığı ödemesi geçen ay 12 bin 500 liraya yükseltildi. Ocak zammı bu tutara değil, kök aylıklara yansıtılacak. Kök aylıklar Ocak artışıyla yeniden hesaplanacak. Hesaplanan tutara yeni maaşın yüzde 4'ü ya da 5'i oranında ek ödeme eklenecek. Çıkan rakam taban aylığın altındaysa taban aylık, üstündeyse hesaplanan tutar emekliye ödenecek. Ocak'ta emeklilere bir ek iyileştirme yapılıp yapılmayacağı da ele alınacak.

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