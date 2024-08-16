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Cenk Özkaçar'dan Cimbom'a ret

Valencia forması giyen milli futbolcu Cenk Özkaçar’ın, Galatasaray’dan gelen transfer teklifini kabul etmediği ve İspanya’da kalmak tisediği belirtildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024
Cenk Özkaçar’dan Cimbom’a ret

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Kariyerini İspanyol ekibi Valencia'da sürdüren Cenk Özkaçar hakkında transfer haberleri hız kesmiyor. 23 yaşındaki savunmacının Süper Lig'den Galatasaray'ın teklifini kabul etmediği ve Avrupa'da kalmak istediği İspanyol basını tarafından öne sürüldü.

Ayrıca Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmayan milli futbolcunun, La Liga'da kalmak istediği de aktarıldı. Real Valladolid'in Cenk Özkaçar'ın peşinde olduğu gelen bilgiler arasında. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan defansın, 2028 yılına kadar Valencia ile sözleşmesi bulunuyor. Cenk Özkaçar, İspanyol ekibinde çıktığı 46 maçta 2 asist yaptı. 2020 yılında Altay'dan Lyon'a transfer olan 23 yaşındaki oyuncu Temmuz 2023'te 5 milyon Euro karşılığında Valencia'nın yolunu tutmuştu.

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