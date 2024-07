Maaş gibi burs

Üniversite sınavında dereceye giren öğrencilere hem devlet hem de vakıf üniversiteleri cazip burslar hazırladı. Tercih süreci devam ederken, başarılı öğrencilere aylık 25 bin liraya varan maaş gibi destek kapısı açıldı. Tek seferlik 100 bin lira veren de hazırlık sınıfını yurt dışında okutacağını duyuran da çıktı. Ayrıca ücretsiz yurt, yemek, ve spor salonu üyeliği, teknokentte şirket kurma önceliği gibi imkanlar da sağlandı. İşte bazı üniversitelerde sunulan imkânlar:

- BOĞAZİÇİ: SAY, EA, SÖZ ve DİL puan türlerinin birinde ilk 3'te yer alarak yerleşen öğrencilere tek seferlik 100 bin lira nakdi destek sağlanacak. Ayrıca yerleştiği puan türünde ilk 10'a giren öğrencilere yılda 9 ay süreyle 15 bin lira burs desteği verilecek. Yine ilk 100'e giren öğrencilere de yılda 9 ay süreyle 10 bin lira destek sağlanacak. İlk 100'deki tüm öğrenciler, nakdi desteğin yanı sıra okulun yurtlarında ücretsiz konaklama, yemek bursu ve her dönem başında bir kez kitap bursu, Teknoparktaki kuluçka merkezinden ücretsiz yararlanma, kapalı ve açık havuz, fitness salonu ile SİNEBU'ya ücretsiz üyelik imkânlarından faydalanabilecek.



- İTÜ: AYT esas alınarak dereceye giren öğrencilere öğrenim süresi (4+1 yıl) boyunca 12 ay süreyle burs veriyor. Burs tutarı ilk 100'e girenlerde aylık 7 bin 500, 101-500 arasında 6 bin 250, 501-1.000 arasında ise 5 bin lira. İlk 100'e girenler hazırlık sınıfını yurt dışında okuma imkanı elde ederken, ilk 1.000'e girenler 9 ay öğle yemeği bursu, ücretsiz ya da yüzde 50 indirimli yurt, İTÜ Teknopark'ta şirket açma önceliği elde ediyor. Ayrıca tercih listesine ilk sırada İTÜ'yü yazan ve bu tercihindeki bölüme ilk sırada yerleşen öğrencilere aylık 2 bin 500 lira burs sunuluyor.



- MEDİPOL: Başarılı öğrencilere yerleştirme puanına göre DİL ve SÖZ puanı hariç yerleştiği lisans programının puan türünde standart eğitim süresince ve zorunlu hazırlık sınıfında geçerli olmak üzere burs veriyor. Burs tutarı ilk 100'de aylık 25 bin, 101-250'de 20 bin, 251-500'de 12 bin, 501-750'de 8 bin, 751- 1.000'de 6 bin lira. Nakit burs yılda 7 ay sürüyor. İlk 1.000'e ücretsiz yurt ve yemek desteği de var. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi adaylarına; ilk 1.001-2.500 arasındaysa aylık 5 bin lira, ücretsiz yurt ve 2 öğün yemek, 2.501-12.500

arasındaysa sıralamaya göre ücretsiz ya da indirimli yurt, ücretsiz yemek imkanı sunuyor.



- BİLKENT: Burslu kontenjandan yerleştirilip SAY, EA veya SÖZ puan türünde ilk 10 bin ile DİL puan türünde ilk 250'ye girmiş olanlara burs imkanı sağlıyor. Burs tutarı, eğer üniversitenin yurdunda kalınmayacaksa yılda 8 ay boyunca aylık 13 bin lira. Yurtta kalmanın tercih edilmesi halinde öğrenciden yurt ücreti alınmayacak, aylık 8 bin lira verilecek.



- SABANCI: Yerleştiği puan türündeki YKS sıralamasında ilk 10'da yer alıp tam burslu yerleşenlere 9 ay boyunca ayda 20 bin lira, ücretsiz yurt ya da yurt ücretinin 2/3'ü kadar dönemlik nakit ödeme veriyor. Aynı imkanlar ilk 1.000'e girenlerde de var. Ancak burs tutarı aylık 12 bin lira.



- ÖZYEĞİN: YKS'de ilgili puan türünde ilk 3.000'e girip tam burslu olarak ilk 5 tercihi arasında yerleştirilenlere yılda 9 ay nakit burs veriyor. Burs tutarı, ilk 100'de aylık 14 bin 700, 101- 1.000'de 10 bin 450, 1.001- 3.000'de 7 bin 950 lira.



- İSTANBUL TİCARET: YKS'de ilk 100'e girenlere aylık 20 bin, 101-1.000 arasına 15 bin, 1.001- 5.000 arasına 10 bin, 5.001-10.000 arasına 7 bin 500, 10.001-25.000 arasına 5 bin lira aylık burs veriyor.



İŞ GARANTİLİ ÜNİVERSİTE

Gaziantep Üniversitesi ile Gaziantep Sanayi Odası arasında imzalanan protokol ile ÖSYM sıralamasında ilk 150 bine giren ve gıda mühendisliği bölümünü tercih edenlere üniversite eğitimi süresince aylık net asgari ücretin üçte biri kadar burs verilecek. Ayrıca bu öğrenciler, intern stajı yapma imkanı bulacak ve mezun olduktan sonra iş garantisi ile desteklenecek.

SOSYAL BİLİMLERİ SEÇENE 6 BİN TL

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, YKS'de ilk 30 bine giren ve ilk 3 sırada sosyal bilimleri tercih ederek yerleşenlere aylık 2 bin 250 lira ile 6 bin lira arasında değişen miktarlarda burs vereceklerini söyledi.

