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Karaoğlan’a yeni görev

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan'a yeni bir görev geldi. Karaoğlan'ın Karadağ'ın Decic ile Galler'in The New Saints takımları arasındaki maçı yöneteceği açıklandı. Karadağ'daki maç 22.00'de start alacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 07:04
Karaoğlan’a yeni görev

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FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan'a yeni bir görev geldi. Karaoğlan'ın Karadağ'ın Decic ile Galler'in The New Saints takımları arasındaki maçı yöneteceği açıklandı. Karadağ'daki maç 22.00'de start alacak.

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