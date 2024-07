Karaoğlan’a yeni görev

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan'a yeni bir görev geldi. Karaoğlan'ın Karadağ'ın Decic ile Galler'in The New Saints takımları arasındaki maçı yöneteceği açıklandı. Karadağ'daki maç 22.00'de start alacak.



FENER'E SAMBACI FORVET

Brezilyalı oyuncu Marta Naizia da Silva Cintra, Fenerbahçe Ofisi Kadın Takımı ile her konuda anlaştı. Benfica'dan transfer edilen 24 yaşındaki forvet, yeni sezonda Sarı-Lacivertli formayı terletecek.



ADEM ARTIK SıXERS'TA

NBA ekiplerinden Philadelphia 76 Sixers, Nijerya asılı Türk Adem Bona ile el sıkıştı. Yapılan açıklamada Bona ile 4 yıl için 8 milyon dolarlık çaylak kontratı imzalama konusunda anlaşıldığı ifade edildi.

