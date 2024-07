"Ayrılmayı hiç düşünmedim"

Beşiktaş'ın tecrübeli orta sahası Salih Uçan Slovenya kampında açıklamalarda bulundu. Uçan, "Kamp gayet güzel gidiyor. Hocalarımız bizden istediklerini, beklentilerini, maçlarda sezon boyunca ne yapmamız gerektiğini anlatıyor. Biz de yeni takım arkadaşlarımızla birlikte elimizden geleni yapıyoruz. Öncelikle hazırlık maçları, sonrasında da kupa maçımız var. Süper Kupa'yı kazanarak lige başlamak istiyoruz." dedi. Kısa süre önce Beşiktaş ile yeni kontrat imzalayan deneyimli orta saha, "Beşiktaş ile anlaşacağımı, o mutlu güne gelip, imzaların atılacağını her zaman biliyordum. Hiçbir zaman ayrılmak gibi bir düşüncem olmadı. Teklifler geldi mi ? Geldi. Beşiktaş'tan başka hiçbir kulüple görüşmedim" ifadelerini kullandı.



İNŞALLAH YİNE KRAL OLUR

Salih Uçan yeni transfer Immobile ile ilgili, "Kariyerini hepimiz biliyoruz. İnşallah takıma çok katkı sağlar ve tekrardan gol kralı olur. Bizde elimizden geldiğince ona yardımcı olacağız. İtalyanca da biliyorum. İmzadan sonra her türlü desteği benden görecektir" diye konuştu.



