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Bertuğ'a 6 milyon Euro

Sarı-Lacivertliler’in Rennes’e milli futbolcu için 6 milyon Euro teklif ettiği ancak Fransız ekibinin 10 milyon Euro istediği öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 07:02
Bertuğ’a 6 milyon Euro

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Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda takıma 3. forvet eklemesi yapacak olan Sarı- Lacivertliler milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ı gözüne kestirdi. 21 yaşındaki futbolcunun kulübü Rennes ile temasa geçen Kanarya'nın Fransız ekibine 6 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu ancak bunun kabul edilmediği belirlendi.

Fransız ekibinin genç forvet için Fenerbahçe'den 10 milyon Euro talep ettiği ve iki takım arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Geçen sezon Rennes formasıyla 31 maçta oynayan genç golcü söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Geçen sezon başında Hatayspor'dan Rennes'e transfer olan Bertuğ'un 2027'ye kadar kontratı bulunuyor. Genç ismin de Fenerbahçe'ye sıcak baktığı öğrenildi.

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