Okay kapışması!

Beşiktaş yönetiminde Okay Yokuşlu için girişimler hızlandı. Siyah-Beyazlılar milli futbolcunun transferi için oyuncunun menajeri ve kulübü West Bromwich'le görüşmeleri devam ediyor. Kara Kartal'ın 30 yaşındaki orta sahaya 3 yıllık kontrat önerdiği öğrenildi. Tarafların maddi konularda henüz anlaşma varmadığı bildirildi. EURO 2024'te A Milli Takım formasıyla başarılı bir görüntü çizen Okay'a, Trabzonspor'un da talip olduğu ortaya çıktı. Bordo- Mavililer'in Okay'ın menajeriyle temasa geçtiği ve şartlarını sorduğu bildirildi.

3 YIL TRABZON'DA TOP KOŞTURDU

Okay Yokuşlu 2015'te Kayserispor'dan 2 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'a transfer olmuştu. Bordo-Mavililer'de 3 sezon forma giyen Okay, 2018'de Celta Vigo'ya 6 milyon Euro'ya gitmişti. West Bromwich ve Getafe'de kiralık olarak boy gösteren Okay, 2022'de West Bromwich'e bedelsiz olarak katıldı ve o tarihten bu yana aynı kulüpte oynuyor.