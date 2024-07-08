Uğursuz site

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Şebnem Ercantürk'ün başı kiracısıyla dertteymiş. Seneler önce Riva Konakları'ndan aldığı 5+1, 500 metrekare villasını Bemtat Gıda'nın kurucusu iş insanı Serdar Özdoyuran ve eşi Petek Özdoyuran çiftine kiraya veren Şebnem Ercantürk kiracılarından 7 aydır kirasını alamıyormuş.



Serdar- Petek Özdoyuran çiftinin ikinci sene itibarı ile hiçbir kira ödemediği gibi, oturdukları sitenin aidatlarını da zamanında ödememişler. 2023 Aralık ayından itibaren kira ödemeyen aileye icra takibi başlatan ve konuyu mahkemeye taşıyan Şebnem Ercantürk, aileye hiçbir şekilde ulaşamıyormuş.

İş insanı Serdar Bilgili'nin yeğeni olan Şebnem Ercantürk'ün yakınlarına bu durum ile ilgili dert yandığını duydum. Bu arada evin olduğu sitede daha önce oyuncu İbrahim Çelikol ile boşandığı eşi Mihre Mutlu otururken bir dönem de Mehmet Dinçerler ile Hadise kısa bir süre oturmuş ve daha sonra boşanmışlardı.

100 BİN EUROLUK MUHTEŞEM DAVET

Dünya çapında faaliyet gösteren teknoloji şirketi Amazon'un kurucusu, CEO'su ve başkanı Jeff Bezos'un (60) 4 yıldır birlikte olduğu Lauren Sanchez Türkiye'ye tatile gelmişti. Üç direkli 500 milyon dolarlık "Koru" adlı lüks yatı ile Bodrum'a demirleyen Jeff Bezos daha sonra Fethiye Göcek'in eşsiz koylarına demirlemiş.



Türkiye'nin en ünlü oteli olan D Maris içinde bulunan La Guérite (Akdeniz/Fransız Mutfağı) restorana yemeğe gelen Jeff Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez misafirleri ile eşsiz lezzetlerin tadını çıkartmışlar.



Duyduğuma göre Jeff Bezos 4 yıldır birlikte olduğu Lauren Sanchez geçtiğimiz hafta nişanlanmış ve misafirleri ile mavi tura çıktıktan sonra hem nişanlarını kutlamak hem de eğlenmek için rotayı Türkiye'ye çevirerek Göcek'e gelmişler.

Nişan yemeklerini de La Guérite restoranında veren çiftten Jeff Bezos, restoran için gece sonunda 100 bin euro'ya yakın bir hesap ödemiş…



300 METRE YÜKSEKLİKTE YÜRÜDÜ

Güzel oyuncu Tuvana Türkay, önceki gün Emaar Skyview'de 360 derece İstanbul'un eşsiz manzarasının tadını çıkarttı. Deniz seviyesinden 300 metre yüksekte olan 27 metre uzunluğundaki Avrupa'nın en uzun cam yürüyüş rotası olan Skywalk'da yürüyüş yapan Tuvana Türkay, eşsiz İstanbul manzarasının tadını çıkararak bol bol fotoğraf çektirdi.

Buraya hayran kaldığını söyleyen Tuvana Türkay, "Bu deneyimi yaşamak çok hoşuma gitti. Ülkemizde böyle yerlerin olması çok güzel" diye konuştu...



BU ŞARKIYI 'ÇOK ÖZLÜYORUM...'

Uzun süre sonra suskunluğunu bozan Berksan, sözü ve müziği kendisine ait olan yeni single'ı "Çok Özlüyorum"u, Turaç Berkay Özer'in düzenlemesiyle müzikseverlere sundu.

Bu şarkı, Berksan'ın kendi yaşamından ilham alarak yazdığı ve önceki hitleri "Unutamam", "Ben", "Aşka Mahkum" gibi eserlerle aynı duygusal derinliği taşıyor. Benim çok sevdiğim ve dinlemekten çok zevk aldığım Berksan'ın YouTube'da şarkısını dinlerken hayranlarının yorumlarını okudum. Ben size yorumları bırakıyorum ve ne kadar değerli bir sanatçı olduğunu da artık farkına varalım diye düşünüyorum…



HELAL OLSUN CEM ADRİAN'A

Van'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Cem Adrian'ın yüzüne su şişesi fırlatıldığını sosyal medyada gördük ve çok üzüldük.

Türkiye'nin en önemli şehirleri arasında yer alan Van'da gerçekleşen bir konserde böyle bir olayın yaşanması hepimizi derinden üzdü. Cem Adrian'ın 'Ama ben susamamıştım' deyip konserine devam etmesi ise ne kadar içten biri olduğunun göstergesi oldu.

Konuyla ilgili paylaşım yapan Adrian, "Bir-iki dikenden dolayı bahçeye küsülmez ki..." diyerek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ben Cem Adrian'ı gönülden tebrik ediyorum.

Bir kaç kendini bilmez yüzünden dinlemeye gelen binlerce insanı sesinden mahrum etmediği için…