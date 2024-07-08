Fener’den Wesley sürprizi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den sol kanat için sürpriz bir hamle geldi. Sarı-Lacivertliler, Brezilya ekibi Corinthians'ta forma giyen 19 yaşındaki Wesley Teixeira'yı kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, futbolcunun transferi için Corinthians ile resmi temaslara başladığı öğrenildi. Corinthians'ta bu sezon 19 resmi maça çıkan Wesley Teixeira, 5 gole imza atarken, 3 de asist yaptı. 2027 yılına kadar kontratı bulunan futbolcu için Corintians'ın 10 milyon Euro talep ettiği gelen haberler arasında. 1.80 boyundaki futbolcu sağ açık, sol açık ve forvet arkasında görev alabiliyor. Profesyonel kariyerinde ise 88 maça çıkan Teixeira, 10 gol, 5 de asist kaydetti.

GELECEĞİN YILDIZI

Brezilya U20 Takımı'nın da formasını terleten Wesley Teixeira, Güney Amerika basınına göre; geleceğin yıldızlarından biri olarak gösteriliyor.