Demarai Gray iddiası

Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray ile ilgili İngiliz basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Haberde, Cimbom'un geçen sezon başında Suudi ekibi El- Ettifaq'a transfer olan Demarai Gray ile ilgilendiği belirtildi.

Geride kalan sezonda çıktığı 25 maçta 4 gol, 4 asistilk katkı sunan 28 yaşındaki Jamaikalı sol kanat oyuncusunun da Arabistan'da mutsuz olduğu ve yeniden Avrupa'ya dönmek istediği belirtildi. Bire birdeki etkili performansıyla dikkat çeken Gray'in 8 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunuyor.