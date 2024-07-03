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Demarai Gray iddiası

Galatasaray’ın Suudi ekibi El-Ettifaq’ın Jamaikalı kanat oyuncusuyla ilgilendiği öne sürüldü.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 07:00
Demarai Gray iddiası

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Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray ile ilgili İngiliz basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Haberde, Cimbom'un geçen sezon başında Suudi ekibi El- Ettifaq'a transfer olan Demarai Gray ile ilgilendiği belirtildi.

Geride kalan sezonda çıktığı 25 maçta 4 gol, 4 asistilk katkı sunan 28 yaşındaki Jamaikalı sol kanat oyuncusunun da Arabistan'da mutsuz olduğu ve yeniden Avrupa'ya dönmek istediği belirtildi. Bire birdeki etkili performansıyla dikkat çeken Gray'in 8 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunuyor.

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