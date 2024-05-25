Paok’tan Muleka’ya 3 milyon Euro

Beşiktaş'ın Kongolu futbolcusu Jackson Muleka, Trabzonspor karşısında ortaya koyduğu performansla taraftarlardan tam not almıştı. Etkili oynuyla dikkat çeken 24 yaşındaki oyuncuya geçtiğimiz günlerde Yunan ekibi Paok'un talip olduğu ve 3 milyon Euro'luk resmi teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Yönetimin hem rakamı az bulduğu, hem de Muleka'yı takımda tutmak istemesi nedeniyle gelen teklifi reddettiği öğrenildi. Bu sezon 47 maça çıkan Muleka takımı adına 9 gol, 2asistlik performans sergiledi. Yıldız golcünün Beşiktaş ile olan kontratı 2027'de sona erecek.

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