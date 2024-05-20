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'Hack'katen tehlike var

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Başkanı Yıldırım; bazı bebek kameralarının, robot süpürgelerin hacklenebildiğine dikkat çekerek, ‘Hırsızlar evinizi dinleyebilir, görebilir.’ dedi.

Barış Şimşek Barış Şimşek takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 07:01
’Hack’katen tehlike var

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Vatandaşın siner dolandırıcılıklara karşı en önemli mevzisi olan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) Başkanı Mahmut Esat Yıldırım, dolandırıcıların yeni yöntemlerini anlattı. Yıldırım, "Her 24 saatte 9 ila 13 milyon zararlı isteği USOM olarak engelliyoruz. Bunu engellemezsek vatandaşlarımız dolandırıcılık mağduru olabilir" dedi. USOM'un sitesinde 'Güvenlik Bildirimleri' diye bir bölüm olduğunu ve zafiyeti bulunan ürün, marka ve firma isimlerini, modellerini burada yayınladıklarını belirten Yıldırım, "Robot süpürgelerle ilgili bazı firmalara bildirimlerde bulunduk. Örneğin; kamera sistemleri hacklenmeye açık. Hacklendiği zaman evin içi görülebiliyor ve dinlenebiliyor. Örneğin şirketler, güvenlik kameralarını ya da evdeki bebek kameraları veya telsizlerini internete açabiliyor. İnternete açıldığında, hacklenebiliyor" diye konuştu. Özellikle hırsızlık ve dolandırıcılıkta siber güvenliğin çokça kullanılmaya başlandığını anlatan Yıldırım, "Güvenlik kamerasını, bebek kamerasını hacklediklerinde o şirkette, evde kimse var mı yok mu görüp, hırsızlık yapıyorlar" dedi.

WI-FI AĞLARINA DİKKAT!
Vatandaşların gittiği otellerde veya herhangi bir kurumda Wi-Fi ağına bağlanırken de dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen Yıldırım, "Şöyle ki yabancı istihbarat servislerinden tutun siber saldırganlara, artık bu teknikleri kullanıyorlar. Diyelim ki kritik bir görevdesiniz, yurt dışına gidiyorsunuz ve bir otel Wi-Fi'sine bağlanıyorsunuz. Bir istihbarat servisi veya bir saldırgan sizi IP'niz üzerinden takip ediyorsa, o Wi-Fi ağından sizin cep telefonunuza ya da bilgisayarınıza sızabiliyor" şeklinde konuştu.

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