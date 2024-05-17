Hakan mevkisinin en iyi ismi

EURO 2024'e sayılı günler kala A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, World Soccer Dergisi'ne konuştu. ve çarpıcı ifadelere imza attı. Montella, "İlk amacımız turnuvaya katılmaktı. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. EURO 2024'ün Almanya'da düzenlenecek olması Türk taraftarlar için de çok özel olacak. Kendilerini evlerinde hissedecekler" dedi. Hakan Çalhanoğlu'na yönelik olumsuz eleştiriler için de Montella, "Hakan Çalhanoğlu şu an mevkisinde sadece İtalya'nın değil belki de dünyanın en iyisi. Kaliteli bir oyuncu" yorumunu yaptı.

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