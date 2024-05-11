Kızı’cem’ ama!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, CMXXIV adlı gösterisindeki skandal bir olayla adından söz ettirdi. İddiaya göre sahnede "Hoşgeldiniz CHP'liler" diyen Yılmaz'a seyirciler tepki gösterdi. Ardından da ünlü komedyen sahneyi terk etti. Konunun altındaki nedenin bambaşka olduğu belirlendi. Bir izleyici "Kadın ve adam taşkınlık yaptı. Kadın Cem Yılmaz'a sesini duyurmak için devamlı bağırıp çağırdı. Etraftakiler de rahatsız oldu. Cem bu iş şova döndü diye olay bitene kadar kulise geçti sonra da geri geldi" dedi.

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