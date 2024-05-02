Fiyat farkına son

Taşıt piyasasındaki fahiş fiyat artışları, stokçuluk ve tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi için mevcut yönetmeliğin kapsamı genişletiliyor. Ticaret Bakanlığı'nın taslağına göre; araç bayileri, taşıtın üretici veya distribütör tarafından yetkili satıcıya tahsis edildiği ve taşıta ilişkin vergilerin ödendiği andan itibaren taşıtın satış fiyatını artıramayacak.

İKAME ARAÇ ZORUNLU

Galeriler alıcıya, vergisi ödenen taşıtı 15 gün içinde teslim edecek. Garanti süresi içinde arızalanan araç için üretici veya distribütör tarafından ikame taşıt tahsis edilinceye kadar, bayi tarafından ücretsiz ikame taşıt verilecek. Taşıt satışında alıcıdan en fazla satış fiyatının yüzde 10'u kadar ön ödeme alınabilecek. Alıcı, taşıt faturası düzenleninceye kadar herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ön ödemeli taşıt satış sözleşmesinden cayabilecek.

3 GÜN SÜRE VAR

Taslakla yabancı markaların Türkiye'deki satış ve dağıtımını yapan distribütörlere de önemli yükümlülükler gelecek. Bayiler arasında rekabeti bozabilecek uygulamalarda bulunamayacak olan distribütörler, bir bayiyi bir ay içinde son üç yıllık satışlarının aylık ortalamasından fazla taşıt almaya zorlayamayacak. Taşıt fiyatındaki değişimleri 3 gün önceden bayiye bildirmek zorunda olacak olan distribütörler, fatura tarihinden sonra taşıt fiyatında zam yapamayacak. Distribütörler, tavsiye edilen otomobil satış fiyatının elektronik ortam üzerinden erişilebilir olmasını sağlayacak.

İKİNCİ ELE DE AYAR

İnternetteki ikinci el pazarına da düzenleme gelecek. İnternet ortamında ikinci araç el değerlemesi yapan kişi ve şirketler; satıcının beyan ettiği taşıtın marka, model, cins, tip, kasa, yakıt, şanzıman, donanım, aksesuar, kilometre ve renk bilgileri ile taşıtın hasarlı, arızalı, boyalı ve değişen parça bilgilerini dikkate alarak ön değerleme yapacak. Model yılına göre 8 yaşın ve 160 bin kilometrenin altındaki taşıtlar için ön değerleme sonucunda verilen fiyat teklifi ile nihai teklif arasındaki fark, yüzde 5'ten fazla olamayacak. Fiziksel inceleme sonucunda tespit edilen satıcı beyanına ilave arıza ve kusurların giderilmesine ilişkin bedel bu farka eklenebilecek.