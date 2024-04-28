Radikal kararlar alabilirim

ATV'de yayınlanan "Aldatmak" dizisinin başarılı oyuncusu Yeşim Salkım, önceki gün Serhat Tekin'in programına konuk oldu. Estetik hakkında konuşan Salkım, "Çok fazla estetik yaptırmıyorum ama ilerleyen yaşlarda radikal bir ameliyat düşünebilirim. Oyunculuk da yaptığım için yüzüm, mimiklerim çok değişsin istemiyorum. Ama aniden çok aşık olursam, radikal bir karar verip estetik yaptırabilirim" dedi.

"HAYIR DEMEM"

"Hayatınızda birini arıyor musunuz?" sorusuna Salkım, "Son 9 yıldır yalnızım. Birini aramıyorum ama gelirse de hayır demem. Artık aşk yaşamaya hazırım. Ben bir aşk kadınıyım. İçimde küçük bir kız çocuğu var. Kedi gibi bir kadınım" cevabını verdi. Ünlü isim evlilik konusunda ise "Şimdiki aklım olsa ben hep aşk yaşardım. Ben çok evlilik kadını değilmişim" dedi.