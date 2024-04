Hiç komik değil!

Hülya Avşar, önceki gece Yeniköy'deydi. Youtube programı hakkında konuşan Avşar, "Şu an çok güzel gidiyor. Ben çok keyif alıyorum programı çekerken de yayınlanınca izlerken de... Biraz daha rahat hissediyorum dijitalde..." dedi. Hasan Can Kaya ve Cem Yılmaz arasındaki yaşanan "veteran komedyen" olaylarını da değerlendiren Hülya Avşar, "Cem Yılmaz yapmaz ya... Hiçbir komedyen de veteran olmaz. Hasan Can da öyle dememiştir. Öyle demek istememiştir. İkisi de seviyor diye biliyorum be birbirlerini... Sosyal medyada öyle okuyordum yani" diyerek güldü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN