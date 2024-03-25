Salı değil Çarşamba oynayalım!

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile oynayacağı Süper Lig maçının tarihinin 3 Nisan, Galatasaray'ın Hatay ile oynayacağı maçın tarihinin de 2 Nisan olarak belirlenmesi Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekmişti. Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Süper Kupa finali öncesinde Galatasaray'ın 1 gün fazla dinlenecek. Oysa Avrupa'da mücadele eden Fenerbahçe. Bu hak Fenerbahçe'nin olmalıydı" ifadelerini kullanmışlardı. Ancak 3 Nisan tarihini Fenerbahçe Yönetiminin istediği ortaya çıktı. TFF'nin Fenerbahçe'ye 2 Nisan tarihini vermeyi planladığı ancak Sarı- Lacivertli yönetim 2 Nisan'daki genel kurul nedeniyle 3 Nisan tarihini istediği bildirildi.

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