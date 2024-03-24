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İlk temas kuruldu: Beşiktaş’tan Maripan hamlesi

Yeni sezonun güçlü kadrosunu kurmayı hedefleyen Beşiktaş, Monaco’nun Şili’li stoperi Guillermo Maripanile ilgileniyor. Bir süredir takip edilen oyuncunun menajeri ile de temas kuruldu.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Mart 2024 Güncelleme 24 Mart 2024, 06:58
İlk temas kuruldu: Beşiktaş’tan Maripan hamlesi

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Yeni sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'ta bir gelişme daha yaşandı. Beşiktaş'ın Monaco'da forma giyen Şili'li stoper Guillermo Maripa'yı listesine aldığı ve oyuncunun menajeri ile ilk teması kurduğu bildirildi. Guillermo Maripan'un Siyah- Beyazlı kurmaylar tarafından bir süredir takip edildiği de ifade ediliyor. 29 yaşında ve 1.93 boyunda olan Guillermo Maripan 40 kez Şili Milli Takım formasını giydi ve bu maçlarda 2 gol attı.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO
Monaco ile 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Maripan'ın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Ancak sözleşmesinin sona ermesine 1 yıl kalması nedeniyle bu rakamın daha aşağıya çekilmesi oldukça yüksek bir ihtimal. Maripan bu sezon 20'si ilk 11'de olmak üzere 22 maçta Monaco formasını giydi. Uzun boyuyla hava toplarında etkili bir isim olan Maripan'in top tekniği de vasatın üstünde olarak görülüyor. Maripan 2020 yılından bu yana Monaco kadrosunda yer alıyor.

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