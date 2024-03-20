’Allen’en aşık

Bugüne kadar birçok başarılı projede yer alan Yasemin Allen, aşk hayatıyla gündeme geldi. Allen, en son meslektaşı Tolga Güleç ile 5 ay birlikte olmuştu. Eylül 2022'de ilişkisine nokta koymuş, "Ben gerçek aşka inanarak büyüdüm, çocukluğum öyle geçti ama bu zamandaki ilişkiler öyle değil ne yazık ki. Biraz eski kafalıyım bu anlamda" demişti. Oyuncu, kalbini eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya'ya kaptırdı. İkili, atış talimi yaptıkları sırada verdikleri pozu, eş zamanlı olarak sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bir takipçisi, "Abi bu sefer yenge desek kızmazsın herhalde?" diye sordu. Kaya da şu yanıtı verip aşkını itiraf etti: "İlk defa onay veriyorum. Şu ana kadar hiç yengeniz olmadı, ta ki bugüne kadar, şimdi diyebilirsiniz."

FBI'DA GÖREV ALDI

Kaya, 10 yıllık meslek hayatının önemli bir bölümünü şehir, eyalet polisi olarak son iki yılını ise FBI'da görevli olarak sürdürdü.