EYT’liye vergi yok

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyon EYT'li emekli oldu. Bu yıl da prim ve yıl şartını sağlayan 400 bin EYT'linin daha emekli olması bekleniyor. EYT'liler emekli aylığıyla birlikte bayram ikramiyesi ve promosyon gibi ek gelirlere de kavuşurken, bir imkan da emlak vergisinde sağlanıyor. Emekli olan EYT'lilere bu alanda muafiyet kapısı açılıyor. Peki hangi EYT'liler, nasıl ve ne zaman emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilecek? İşte detayları...



HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Emekli olan EYT'linin tek evi olması, evin büyüklüğünün de 200 metrekareyi geçmemesi gerekiyor.



ÇALIŞAN EYT'LİLER YARARLANIR MI?

Emekli olanların emlak vergisinde muafiyet kapsamında olması için herhangi bir işte çalışmamaları ilk şart. Ayrıca faiz, temettü gibi sermaye iradı gelirlerinin bir önceki yıl uygulanan gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması gerekiyor. Emekli olan EYT'liler çalıştıkları süre boyunca muafiyetten yararlanamaz. Ancak çalışmayı bıraktıklarında muafiyet devreye girer. Geçen yıl mevduat faizi, temettü gibi gelirlerinin toplam tutarı 150 bin lirayı aşanlar da bu yıl vergi muafiyetinden faydalanamaz.



MUAFİYET NE ZAMAN BAŞLAR?

Muafiyet emekli olunan tarihi izleyen yıl itibariyle başlıyor. Geçen yıl emekli olan EYT'lilerden 200 metrekareyi geçmeyen tek evi olan ve çalışmayanlar bu yıl vergiden muaf olacak. Bu yıl emekli olan EYT'liler için de muafiyet önümüzdeki yıl uygulanmaya başlanacak.



OTOMATİK Mİ UYGULANIR? NE YAPILMALI?

Emekli olan EYT'lilerin emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmek için bağlı bulundukları belediyeye başvuru yapması gerekiyor. Başvuru sırasında emeklilerden 'Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Form'u doldurarak imzalaması istenir.



TEK YAZLIĞI OLAN EMEKLİ DE EMLAK VERGİSİ ÖDER Mİ?

Yılın sadece bir döneminde oturulan yazlık, yayla evi gibi konutlar emlak vergisi muafiyeti kapsamında yer almıyor. Ancak emekli olup sürekli ikamet edilen tek bir yazlık için muafiyet söz konusu. Vergiden muaf olanların bir evi, bir de yazlığı varsa ikisi için ödeme yapması gerekiyor.



KONUTTA OTURMAK ŞART MI?

Sahip olduğu tek konutu kiraya verip başka bir evde kirada oturanlar da muafiyet kapsamında yer alıyor. Ama burada kira gelir vergisi devreye giriyor. Tek evini kiraya verip başka evde kira vermeden oturanlar muafiyetten yararlanamıyor.

KONUT HİSSESİ OLANLAR İÇİN NASIL UYGULANIR?

200 metrekareyi aşmayan konutta hissesi bulunan emekliler muafiyetten hisseleri oranında faydalanır. Sahip olduğu konutun yanı sıra miras kalan başka bir evde hissesi olanlara ise emlak vergisi muafiyeti uygulanmaz.



HEM KENDİSİNİN HEM EŞİNİN EVİ VARSA VERGİ ÖDER Mİ?

Emeklinin hem kendisinin hem de eşinin evi varsa emlak vergisi ödemez. Bu haktan yararlanacak emeklinin üzerinde sadece bir konut olması gerekiyor.



DUL, YETİM AYLIĞI BAĞLANANLAR DA MUAFİYET KAPSAMINDA MI?

Geçen yıl aylık bağlanan dul ve yetimler de bu yıl vergi muafiyetinden yararlanmaya başlayabiliyor.



MUAF OLMASINA KARŞIN ÖDEME YAPANLARA İADE YAPILIR MI?

Muafiyet kapsamında olduğunu bilmeden vergisini ödemiş olanlara iade imkanı var. 5 yıllık geriye doğru zaman aşımı süresi içinde ödediğiniz fazla vergileri geri alabilirsiniz. Bunun için o dönemlerde de şartları taşıdığınızı gösterir belgelerle belediyeye müracaat etmelisiniz.