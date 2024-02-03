Galatasaray Fulham'dan Carlos Vinicius ile N.Forest'tan Serge Aurier'e imza attırdı!

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, teknik ekibin talebi doğrultusunda kadrosuna iki takviye gerçekleştirdi. Sacha Boey'un Alman devi Bayern Münih'in yolunu tutmasının ardından Cimbom, bu mevki için İngiliz ekibi Nottingham Forest'ta oynayan 31 yaşındaki Serge Aurier'i transfer etti. Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada Fildişili yıldız ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi. Galatasaray, futbolcunun kiralanması için Nottingham'a 100 bin Euro ödeyecek. Futbolcu ise yarım sezon için 600 bin Euro garanti ücret, 150 bin Euro da imza parası alacak. Cedric Bakambu'yu Betis'e satan Aslan, hücum hattını ise Fulham'ın Brezilyalı yıldızı Carlos Vinicius ile güçlendirdi. 28 yaşındaki Sambacı 600 bin Euro kazanacak. Ayrıca Fulham'a da kiralama bedeli olarak 600 bin Euro ödenecek. Cimbom'un yeni transferlerinden Serge Aurier bu sezon Nottingham'da 13 maçta 2 asist üretti. Bir diğer transfer Vinicius da 16 mücadelede sahne aldı ve 3 gol attı.

ICARDI'DEN PENALTI İSYANI

Cimbom dün oynanan Samsunspor maçının 71. dakikasında penaltı bekledi. Arjantinli golcü Mauro Icardi, sağ kanattan gelen Kaan'ın ortasına vuruş yapmak için hareketlendi. Ancak; Tangocu, Satka tarafından engellendi. Bu pozisyonda penaltı bekleyen Icardi, hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na yoğun itirazda bulundu. Pozisyon sosyal medyada çok tartışılırken, Galatasaray ise bir paylaşım yaparak, "Mauro Icardi'nin rakip ceza sahası içinde kolundan çekilmesinin ardından karar devam, oyun devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

ŞAMPİYONLUĞU ÇOK İSTİYORUZ

Samsun maçında 5 şutta da kalesini gole kapatan ve sahanın parlayan yıldızlarından biri olan Fernando Muslera maçın ardından konuştu. Uruguaylı eldiven, "Zor olacağını biliyorduk. Bize zorluk çıkardılar. Çok kritik bir 3 puan almayı başardık. Şampiyonluk adayıyız. Kupayı istiyoruz. Bundan sonra maç maç bakmamız gerekiyor" dedi.

SÜRAT KARGO'DAN ANLAMLI DESTEK

SAMSUNSPOR ile anlaşması bulunan Sürat Kargo, G.Saray maçı öncesi stada atkı, bere, eldiven gibi kışlık ürünler getirdi. Taraftarların büyük destek verdiği kampanyadaki bu ürünler, depremzedelere ulaştırılacak.

SOL BEK LİGE KALDI

Galatasaray sol bek mevkisi için Karagümrük'ten Levent Mercan'ı gündemine almış ancak; Şota Arveladze'nin izin vermemesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Rıdvan Yılmaz'ın da Rangers ile devam etmesi nedeniyle Aslan, henüz bu mevkiye takviye yapamadı. UEFA kadrosuna Berkan Kutlu'yu yazan Cimbom, lig için ise 9 Şubat'a kadar bir takviye planlıyor.

ÜÇLÜ KEREM'DEN

G.Saray'ın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, Samsun maçında en etkili isimlerdendi. Aktürkoğlu, maç sonu ise taraftarlarla üçlü çektirdi.

NELSSON HAVA YOLLARI

Victor Nelsson en fazla hava topu kazanan oyuncu oldu. Danimarkalı stoper 10 hava topunun 8'ini kazandı. 3 top kaptı, 2 pas arası yaptı.