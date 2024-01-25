Beşiktaş yönetimi savunmaya takviye yapmak için düğmeye bastı! Duarte, Lascelles, Riccieli...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Siyah- Beyazlılar, stoper takviyesi yapmak için önemli yıldızlarla dirsek temasında. Beşiktaş, 3 yıldızdan birini transfer etmek için tüm şartları zorluyor. Siyah-Beyazlılar, Getafe forması giyen Portekizli stoper Domingos Duarte için İspanyol kulübüne teklifini yaptı. Getafe'nin Domingos Duarte için 1.5 milyon euro'nun üzerinde bonservis talebi var. Duarte, Beşiktaş'a gelmek istiyor.

LASCELLES İLE ANLAŞTI

28 yaşındaki yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Beşiktaş, Newcastle'da oynayan Jamaal Lascelles'le ile anlaşma sağladı. İngiliz ekibine de teklif yapan Siyah-Beyazlılar, cevap beklemeye geçti. 30 yaşındaki yıldız, Newcastle formasıyla 247 maçta 15 gol, 4 asistle oynadı. Kartal'ın bir başka hedefi ise Famalicao'da top koşturan Riccieli... Portekiz ekibinde 5. sezonunu geçiren ve takım kaptanı olan Riccieli, bugüne dek Famalicao formasıyla 137 maçta görev yaptı ve 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş, 3 yıldızdan birini transfer ederek kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.