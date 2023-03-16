Çalışan EYT’liye prim kazancı

Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'lilerin emeklilik başvuruları sürerken, kimileri de çalışmaya devam ediyor. Emeklilik başvurusu için işten çıkışı yapılan SSK'lıların ertesi gün sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi çalışan olarak yeniden girişi yapılabiliyor. Tabii bu arada hem çalışanın hem de işvereninin prim payları değişiyor. Emekli olup çalışan işçilerin ödediği primler yüzde 15'ten 7.5'e inerken, işverenin hissesinde de eğer EYT'linin aynı iş yerinde 30 gün içinde yeniden girişi yapılırsa 5 puanlık indirim uygulanıyor. Bu sayede işverenlerin prim yükü azalırken, kimi çalışanların aynı maaşla devam etseler bile geliri artıyor. Esnaflık-çiftçilik yapanlar ise emeklilikle prim maliyetinden tamamen kurtuluyor.



SSK'LILARIN PRİMLERİ NASIL DEĞİŞECEK?

SSK'lıların brüt ücretlerinden her ay yüzde 15 oranında sosyal güvenlik primi ve işsizlik sigortası primi kesiliyor. Emekli olup çalışmaya devam edenlerde ise ücretlerden yüzde 7.5 oranında SGDP kesintisi oluyor.



PRİM İNDİRİMİ KİMLERE YANSIYACAK?

Tüm SSK'lılarda prim farkı yaşanacak. Ancak bu fark, işverenle brüt maaş üzerinden anlaşma yapanlara yansıyacak. Aynı brüt maaşla devam edenlerin net maaşı yükselecek. Net maaşla anlaşanlarda ise bu fark işveren tarafından değerlendirilecek.



YENİ PRİMLER BRÜTTEN ANLAŞANLARIN NET MAAŞINI NASIL DEĞIŞTIRECEK?

Örneğin; asgari ücretli işçiye 10 bin 8 lira olan brüt ücretinden yüzde 15 oranında yani 1.501,20 lira prim kesintisi yapılarak net 8.506,80 lira ödeniyor. Bu işçi emekli olup aynı brüt ücretle devam ettiğinde prim kesintisi yüzde 7.5'e yani 750,60 liraya inecek. Bu tutardan da 112,59 lira gelir vergisi kesilecek. İşçinin eline 9.144,81 lira geçecek. İşçinin net ücreti 638,1 lira artmış olacak. Bu artış brüt maaşı 11 bin lira olanda 701,25, 15 bin lira olanda 956,25, 20 bin lira olanda 1.275, 25 bin lira olanda 1.593 lirayı bulacak. Brüt maaşı 30 bin lira olanın net ücreti ise 1.912 lira yükselecek.



EYT'Lİ ÇALIŞAN İÇİN İŞVERENİN PAYINA DÜŞEN PRİM TUTARI NASIL DEĞİŞECEK?

EYT'lilerin aynı iş yerinde devam etmesini desteklemek için işverenin prim yükü düşürüldü. Burada 30 günlük bir süre verildi. İşverenlerin emekli çalışan için ödediği yüzde 24.5'lik sosyal güvenlik destek primi, EYT düzenlemesiyle emekli olacak çalışan eğer 30 gün içinde işe yeniden başlarsa yüzde 19.5 olarak uygulanacak.



ESNAFLIK VE ÇİFTÇİLİK YAPANLARDA NE DEĞİŞECEK?

BAĞ-KUR kapsamında çalışmaya devam eden EYT'li emeklilerin önemli bir avantajı var. Bu kişiler prim ödemeden faaliyetine devam edecek. Bu sayede esnaflığa, çiftçiliğe devam edenler, emeklilik öncesi 5 puanlık indirimden yararlanıyorsa 2.952,36 lira, yararlanmıyorsa 3.452,76 lira olarak ödediği aylık primleri artık yatırmayacak. Bu paralar ceplerinde kalacak. SSK, Emekli Sandığı'ndan emekli olduktan sonra Bağ-Kur'lu olarak çalışmaya başlayan EYT'liler de hiçbir prim ödemeden esnaflık yapabilecek.







ASGARİ ÜCRET İÇİN ÖRNEK HESAPLAMA







BRÜT 15 BİN TL İÇİN ÖRNEK HESAPLAMA







PRİM FARKI NET MAAŞI NE KADAR ARTIRACAK?

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