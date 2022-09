Promosyonda cayma hakkı var! Memurlar ve emekliler, tutarı nasıl artırabilir?

Banka promosyonu son dönemde hem çalışanların hem emeklilerin gündemine oturdu. Bankaların yarışıyla son dönemde promosyon tutarları hızla artarken, hem çalışanlar hem emekliler bu ödemelerden yararlanmanın yollarını aramaya başladı. Öncelikle belirtelim, yüksek promosyon yolu herkese açık. Üstelik sözleşmesitaahhüdü devam edenlere de...



KOMİSYONLAR İŞ BAŞINDA

Memurlarla başlayalım... Son dönemde bankalarla kamu kurumları arasında yapılan anlaşmalarda 41 bin 500 liraya varan promosyon ortaya çıktı. Bu da tüm kamu çalışanlarını heyecanlandırdı. Hemen her kurumda promosyonların güncellenmesi için çalışmalar başladı. Promosyon işlemleri her kamu kurum ve kuruluşunda ayrı yürütülüyor. Kurum, çalışan ve sendika yetkilisinin yer aldığı komisyonlar süresi bitmemiş sözleşmelerin iptal edilerek promosyonun güncellenmesi için bankalarla görüşme yapıyor. Bu noktada tazminat maddesinin işletilmesi gerekiyor. Mevzuata göre ilk yıl sözleşme feshedilirse promosyonun tamamı, ikinci ve üçüncü yıl fesh dilirse yüzde 50'si iade ediliyor. Bu yöntem için o kurumda çalışan tüm memurların aynı kararda olması gerekiyor. Gelelim emeklilere... Halen kampanyalarla promosyon tutarı emekliler için 8 bin liraya kadar çıkarken, emekli yakınını getirenlere yönelik kampanyalarla 10 bin liraya varan tutarlar ortaya çıktı. Peki taahhüdü devam eden emekliler bu kampanyalardan yararlanır mı? Tabii yararlanır. Bunun için bankaya taahhüdün bitimine kalan süreye ait promosyon tutarını iade etmek yetiyor. Ancak bazı bankalar kredi kullanan emeklilere bloke uyguluyor. Oysa bloke konulamayacağına yönelik Yargıtay kararları var. Eğer bankanız kredi kullandığınız için başka bankaya gitmenize izin vermiyorsa tüketici hakem heyetine başvurabilirsiniz.



İADE TUTARI NASIL HESAPLANIYOR?

EMEKLİLER İÇİN

● Alınmış olan promosyon tutarı 36 aya bölünüyor.

● Çıkan tutar, taahhüdün bitimine kalan ay sayısı ile çarpılıyor.

● Örneğin; 750 lira promosyon aldınız ve taahhüdün bitimine 6 ay var.

● Kalan her ay için iade etmeniz gereken tutar 750 / 36 = 20,83 lira.

● Taahhüdün bitimine 6 ay kaldığı için, 20,83 x 6 = 124,98 lira iade yapmanız gerekiyor.



MEMURLAR İÇİN

● Sözleşme ilk yıl fesh edilirse promosyonun tamamı, ikinci ve üçüncü yıl fesh edilirse yüzde 50'si iade ediliyor.

● Örneğin; personel başına 5 bin lira alındı. İlk yıl sözleşme feshedilirse 5 bin lira, ertesi yıl feshedilirse 2 bin 500 lira iade edilecek.



İŞTE ARTIRMANIN FORMÜLÜ

KAMU ÇALIŞANLARI

● Kamu kurumları komisyonlar aracılığı ile alınan promosyonu değerlendirecek.

● Alınan promosyon düşük ise sözleşmeler feshedilecek.

● Burada her bir memurun da bu şartı kabul etmesi gerekecek.

● Cayma hakkı kullanılırken tazminat maddesi işletilecek.

● Alınan promosyonun kalan kısmı bankaya ödenecek.

● Yeni sözleşme imzalanarak yüksek promosyon alınacak.



EMEKLİLER

● Geçmiş promosyon sözleşmesi tüketici cayma hakkı ile bitirin.

● Cayma sonucu oluşan tazminatı yani kalan sürenin promosyonunu iade edin.

● Kendi bankanız ya da başka bankayla yeni sözleşme yapıp yüksek miktardaki promosyonu alın.

● Bankanız değişikliğe izin vermez ise tüketici hakem heyetine başvurun.



PROMOSYON DOSYASI 1 / ÇIĞIL ÖN YENER

YARIN: BANKALAR NE KADAR VERIYOR?

