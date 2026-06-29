Beşiktaş'a Granit Xhaka müjdesi! Cheslea'ye ret

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Chelsea, Sunderland'in orta saha oyuncusu Granit Xhaka için 8 milyon euroluk resmi teklif sundu ancak teklif reddedildi.

Sunderland yönetimi, takımın kaptanı olan Xhaka'yı mevcut planlamanın merkezinde gördüğü için satış seçeneğini değerlendirmiyor.

Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso, Bayer Leverkusen'de birlikte Bundesliga şampiyonluğu yaşadığı Xhaka'yı yeniden kadrosunda görmek istiyor.

Granit Xhaka geçen yaz Sunderland'e transfer oldu ve bu sezon Premier Lig'de 34 maçta 1 gol ve 6 asistle oynadı.

Chelsea'nin orta saha transferi için yaptığı ilk hamle sonuçsuz kaldı. David Ornstein'in aktardığı bilgilere göre Londra temsilcisi, Granit Xhaka'yı kadrosuna katmak amacıyla Sunderland'e 8 milyon euroluk resmi teklif sundu. Ancak Premier Lig ekibi bu öneriyi geri çevirdi ve İsviçreli futbolcunun satışına sıcak bakmadığını karşı tarafa iletti.



SUNDERLAND KARARINI VERDİ Haberde, Sunderland yönetiminin Chelsea'nin sunduğu bonservis bedelini makul bulmasına rağmen Xhaka'nın takımdaki rolü nedeniyle transfer görüşmelerini ilerletmek istemediği belirtildi. Kulüp yönetiminin, kaptan olarak görev yapan tecrübeli orta saha oyuncusunu mevcut planlamanın merkezinde gördüğü ve bu nedenle satış seçeneğini değerlendirmediği ifade edildi.