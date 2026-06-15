Beşiktaş gemileri yaktı! Leandro Trossard transferinde tüm şartlar zorlanacak
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Avrupa futbolunun önemli isimlerinden biri için harekete geçti. Siyah-beyazlıların, Arsenal forması giyen Belçikalı yıldız Leandro Trossard transferinde şartları zorlamaya hazırlandığı iddia edildi.
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- Beşiktaş, Arsenal'den Leandro Trossard'ı transfer etmek için 20 milyon euro teklif hazırlıyor.
- Siyah-beyazlılar, Trossard'a yıllık 7 ila 8 milyon euro arasında maaş teklif etmeye hazırlanıyor.
- Trossard, hem kanatlarda hem de forvet arkasında oynayabilen çok yönlü bir hücum oyuncusu olarak dikkat çekiyor.
- Belçikalı oyuncunun transferi için Beşiktaş yönetimi önemli bir bütçe ayırdı ve kararlı bir tutum sergiliyor.
- Beşiktaş, Trossard'ın transferiyle yeni sezon öncesi önemli bir mesaj vermeyi hedefliyor.
Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta yönetim, teknik yapılanmanın ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Hücum hattına kaliteli bir takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, uzun süredir takip ettiği Leandro Trossard için girişimlerini artırdı.
ARSENAL'E 20 MİLYON EURO
İspanyol basınında yer alan iddialara göre Beşiktaş, Arsenal'e sunmak üzere 20 milyon euro değerinde resmi bir teklif hazırlıyor. Yönetimin, transferi bitirebilmek adına önemli bir bütçe ayırdığı ve oyuncunun bonservisini almaya kararlı olduğu belirtildi.
MAAŞ TEKLİFİ DİKKAT ÇEKTİ
Siyah-beyazlıların yalnızca Arsenal'i değil, oyuncuyu da ikna etmek için ciddi bir maaş paketi hazırladığı ifade edildi.
Haberlere göre Beşiktaş, Trossard'a yıllık 7 ila 8 milyon euro arasında net maaş teklif etmeye hazırlanıyor. Bu rakamın kulüp tarihindeki en yüksek sözleşmelerden biri olabileceği kaydedildi.
ÇOK YÖNLÜ HÜCUMCU
Hem sağ hem sol kanatta görev yapabilen Trossard, gerektiğinde forvet arkasında ve santrfor pozisyonunda da oynayabiliyor. Tecrübesi, teknik kapasitesi ve skor katkısıyla Avrupa'nın dikkat çeken hücum oyuncuları arasında gösterilen Belçikalı yıldızın geleceğine ilişkin kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Arsenal formasıyla geçtiğimiz sezon birçok kritik maçta görev alan Trossard, gol ve asist katkısıyla takımının hücum gücünde önemli rol oynadı. Beşiktaş yönetimi, yıldız oyuncunun transferini gerçekleştirerek yeni sezon öncesi önemli bir mesaj vermeyi hedefliyor.