Beşiktaş gemileri yaktı! Leandro Trossard transferinde tüm şartlar zorlanacak

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Beşiktaş, Arsenal'den Leandro Trossard'ı transfer etmek için 20 milyon euro teklif hazırlıyor.

Siyah-beyazlılar, Trossard'a yıllık 7 ila 8 milyon euro arasında maaş teklif etmeye hazırlanıyor.

Trossard, hem kanatlarda hem de forvet arkasında oynayabilen çok yönlü bir hücum oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

Belçikalı oyuncunun transferi için Beşiktaş yönetimi önemli bir bütçe ayırdı ve kararlı bir tutum sergiliyor.

Beşiktaş, Trossard'ın transferiyle yeni sezon öncesi önemli bir mesaj vermeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta yönetim, teknik yapılanmanın ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Hücum hattına kaliteli bir takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, uzun süredir takip ettiği Leandro Trossard için girişimlerini artırdı.

Leandro Trossard Belçika Milli Takımı'nda forma giyiyor ARSENAL'E 20 MİLYON EURO İspanyol basınında yer alan iddialara göre Beşiktaş, Arsenal'e sunmak üzere 20 milyon euro değerinde resmi bir teklif hazırlıyor. Yönetimin, transferi bitirebilmek adına önemli bir bütçe ayırdığı ve oyuncunun bonservisini almaya kararlı olduğu belirtildi.