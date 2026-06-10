Beşiktaş'tan 3 yıldızlı transfer operasyonu! Hücum hattı sıfırdan kurulacak
Yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Avrupa futbolunun önemli isimleri için harekete geçti. Siyah-beyazlıların Cody Gakpo, Dusan Vlahovic ve Nicolo Cambiaghi için temaslarını yoğunlaştırdığı öğrenildi. Cambiaghi için top ise Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco'da olacak.
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- Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda Cody Gakpo, Dušan Vlahović ve Nicolò Cambiaghi için transfer çalışmalarına başladı.
- Liverpool'da oynayan Hollandalı Cody Gakpo'nun geleceği belirsizken Beşiktaş, Avrupa'daki diğer seçeneklerinde sonuç alamaması halinde ciddi teklif hazırlayacak.
- Juventus'ta forma giyen Dušan Vlahović, Beşiktaş'ın bir numaralı hedefi olurken Başkan Serdal Adalı ve futbol direktörü Önder Özen oyuncu tarafıyla resmi temas kurmayı planlıyor.
- Bologna forması giyen Nicolò Cambiaghi için kulübün 10 milyon euro bonservis beklentisi bulunurken Beşiktaş bu rakamın altında teklif hazırlıyor.
- Vincenzo Italiano, Fiorentina döneminde birlikte çalıştığı Vlahović ve Bologna'daki öğrencisi Cambiaghi'yi kadrosunda görmek istiyor.
Yeni sezonda şampiyonluk yarışına güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik direktörlük görevine getirilen Vincenzo Italiano ile yeni bir yapılanmaya giden siyah-beyazlılar, yıldız isimler için düğmeye bastı.
İtalyan çalıştırıcının yönetime sunduğu rapor doğrultusunda üç önemli futbolcunun transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı öğrenildi.
GAKPO İÇİN FIRSAT TAKİBİ
Beşiktaş'ın gündemindeki en dikkat çekici isimlerden biri Cody Gakpo oldu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Liverpool FC forması giyen Hollandalı yıldızın geleceğiyle ilgili soru işaretleri bulunuyor. Yeni teknik direktör Andoni Iraola'nın genç oyuncu Rio Ngumoha'ya daha fazla süre vermeyi planladığı yönündeki iddialar sonrası Gakpo'nun durumu yakından takip edilmeye başlandı. Beşiktaş'ın, oyuncunun Avrupa'daki diğer seçeneklerinde sonuç alamaması halinde ciddi bir teklif hazırlayabileceği öne sürüldü.
VLAHOVIC BİR NUMARALI HEDEF
Siyah-beyazlıların hücum hattındaki en büyük hedefinin ise Dušan Vlahović olduğu ifade edildi. İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano'nun, Fiorentina döneminde birlikte çalıştığı yıldız golcüyü takımında görmek istediği belirtiliyor. Başkan Serdal Adalı ile futbol direktörü Önder Özen'in transfer için yoğun mesai harcadığı ve kısa süre içerisinde oyuncu tarafıyla resmi temas kurulmasının planlandığı aktarıldı. Öte yandan Vlahovic'in adı son dönemde Galatasaray ile de anılıyor.
CAMBIAGHI SÜRPRİZİ
Beşiktaş'ın listesindeki bir diğer isim ise Nicolò Cambiaghi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Vincenzo Italiano, eski öğrencisini yeniden kadrosunda görmek istiyor. Geçtiğimiz sezon Bologna FC 1909 formasıyla dikkat çeken performanslar sergileyen Cambiaghi'nin transferinde teknik direktör faktörünün önemli rol oynayabileceği belirtiliyor.
İtalyan oyuncuyla ayrıca Como 1907'nun da ilgilendiği ifade edildi.
10 MİLYON EURO'LUK PAZARLIK
25 yaşındaki kanat oyuncusu için Bologna'nın yaklaşık 10 milyon euro bonservis beklentisi bulunduğu öne sürülüyor. Ancak Beşiktaş yönetiminin bu rakamın altında bir teklif hazırlayarak transferi daha uygun maliyetle tamamlamayı hedeflediği kaydedildi.
ITALIANO'NUN KADROSU ŞEKİLLENİYOR
Yeni teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporları doğrultusunda ilerleyen siyah-beyazlı yönetim, hem tecrübeli hem de Avrupa seviyesinde fark yaratabilecek isimleri kadroya katmayı amaçlıyor.
Önümüzdeki günlerde Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde daha somut adımlar atması bekleniyor.