Beşiktaş'tan 3 yıldızlı transfer operasyonu! Hücum hattı sıfırdan kurulacak

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda Cody Gakpo, Dušan Vlahović ve Nicolò Cambiaghi için transfer çalışmalarına başladı.

Liverpool'da oynayan Hollandalı Cody Gakpo'nun geleceği belirsizken Beşiktaş, Avrupa'daki diğer seçeneklerinde sonuç alamaması halinde ciddi teklif hazırlayacak.

Juventus'ta forma giyen Dušan Vlahović, Beşiktaş'ın bir numaralı hedefi olurken Başkan Serdal Adalı ve futbol direktörü Önder Özen oyuncu tarafıyla resmi temas kurmayı planlıyor.

Bologna forması giyen Nicolò Cambiaghi için kulübün 10 milyon euro bonservis beklentisi bulunurken Beşiktaş bu rakamın altında teklif hazırlıyor.

Vincenzo Italiano, Fiorentina döneminde birlikte çalıştığı Vlahović ve Bologna'daki öğrencisi Cambiaghi'yi kadrosunda görmek istiyor.

Yeni sezonda şampiyonluk yarışına güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik direktörlük görevine getirilen Vincenzo Italiano ile yeni bir yapılanmaya giden siyah-beyazlılar, yıldız isimler için düğmeye bastı. İtalyan çalıştırıcının yönetime sunduğu rapor doğrultusunda üç önemli futbolcunun transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı öğrenildi.

GAKPO İÇİN FIRSAT TAKİBİ Beşiktaş'ın gündemindeki en dikkat çekici isimlerden biri Cody Gakpo oldu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Liverpool FC forması giyen Hollandalı yıldızın geleceğiyle ilgili soru işaretleri bulunuyor. Yeni teknik direktör Andoni Iraola'nın genç oyuncu Rio Ngumoha'ya daha fazla süre vermeyi planladığı yönündeki iddialar sonrası Gakpo'nun durumu yakından takip edilmeye başlandı. Beşiktaş'ın, oyuncunun Avrupa'daki diğer seçeneklerinde sonuç alamaması halinde ciddi bir teklif hazırlayabileceği öne sürüldü.