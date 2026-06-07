Beşiktaş'tan 7 transferli operasyon! 4 bölgede imzalar peş peşe gelecek

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Beşiktaş, Vincenzo Italiano'nun teknik direktörlüğünde şampiyonluk hedefi için kapsamlı transfer çalışmalarına başladı.

Futbol Direktörü Önder Özen'in hazırladığı raporda kaleci, stoper, sol bek ve merkez orta saha bölgeleri öncelikli ihtiyaç olarak belirlendi.

Siyah-beyazlı kulüp sol kanat bölgesine iki oyuncu ve santrfor pozisyonuna bir oyuncu transfer etmeyi planlıyor.

Beşiktaş'ın mevcut planlama doğrultusunda en az 7 transfer gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kadroda yaşanabilecek ayrılıklar transfer sayısını artırabilir ve sağ kanat transferi de gündeme gelebilir.

Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş'ta gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Yeni sezonda şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro oluşturmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, kapsamlı bir transfer operasyonu için düğmeye bastı. Futbol Direktörü Önder Özen tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda takımın ihtiyaç duyduğu bölgeler belirlendi. Teknik heyetle yapılan görüşmeler sonrasında oluşturulan transfer planı yönetimin onayına sunuldu.

Önder Özen transferler için yoğun mesai harcıyor DÖRT BÖLGE ÖNCELİK OLARAK BELİRLENDİ Hazırlanan raporda kaleci, stoper, sol bek ve merkez orta saha bölgeleri öncelikli ihtiyaçlar arasında gösterildi. Beşiktaş yönetiminin özellikle savunma hattını güçlendirmek istediği, yeni sezonda daha dengeli ve rekabetçi bir kadro kurmak amacıyla bu bölgelere kaliteli takviyeler yapmayı planladığı öğrenildi. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da rapordaki önceliklere onay verdiği ve transfer çalışmalarının bu doğrultuda şekillendiği belirtildi.