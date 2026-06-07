Beşiktaş'tan 7 transferli operasyon! 4 bölgede imzalar peş peşe gelecek
Vincenzo Italiano yönetiminde yeni sezonun kadro yapılanmasını şekillendiren Beşiktaş'ta transfer planı netleşti. Siyah-beyazlıların en az 7 oyuncu transfer etmeyi hedeflediği ve dört bölgeyi öncelik olarak belirlediği öğrenildi.
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- Beşiktaş, Vincenzo Italiano'nun teknik direktörlüğünde şampiyonluk hedefi için kapsamlı transfer çalışmalarına başladı.
- Futbol Direktörü Önder Özen'in hazırladığı raporda kaleci, stoper, sol bek ve merkez orta saha bölgeleri öncelikli ihtiyaç olarak belirlendi.
- Siyah-beyazlı kulüp sol kanat bölgesine iki oyuncu ve santrfor pozisyonuna bir oyuncu transfer etmeyi planlıyor.
- Beşiktaş'ın mevcut planlama doğrultusunda en az 7 transfer gerçekleştirmesi bekleniyor.
- Kadroda yaşanabilecek ayrılıklar transfer sayısını artırabilir ve sağ kanat transferi de gündeme gelebilir.
Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş'ta gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Yeni sezonda şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro oluşturmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, kapsamlı bir transfer operasyonu için düğmeye bastı. Futbol Direktörü Önder Özen tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda takımın ihtiyaç duyduğu bölgeler belirlendi. Teknik heyetle yapılan görüşmeler sonrasında oluşturulan transfer planı yönetimin onayına sunuldu.
DÖRT BÖLGE ÖNCELİK OLARAK BELİRLENDİ
Hazırlanan raporda kaleci, stoper, sol bek ve merkez orta saha bölgeleri öncelikli ihtiyaçlar arasında gösterildi. Beşiktaş yönetiminin özellikle savunma hattını güçlendirmek istediği, yeni sezonda daha dengeli ve rekabetçi bir kadro kurmak amacıyla bu bölgelere kaliteli takviyeler yapmayı planladığı öğrenildi. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da rapordaki önceliklere onay verdiği ve transfer çalışmalarının bu doğrultuda şekillendiği belirtildi.
SOL KANADA ÇİFTE TAKVİYE
Siyah-beyazlıların yalnızca savunma ve orta sahaya değil, hücum hattına da önemli dokunuşlar yapmayı hedeflediği ifade edildi. Planlamaya göre Beşiktaş'ın sol kanat bölgesine iki oyuncu transfer etmesi bekleniyor. Hücumdaki alternatifleri artırmak isteyen teknik heyetin, kanat rotasyonunu genişletmek istediği kaydedildi.
SANTRFOR TRANSFERİ DE GÜNDEMDE
Yeni sezonda gol yollarındaki etkinliği artırmak isteyen Beşiktaş'ın bir santrfor transferi yapmayı da planladığı öğrenildi. Son dönemde adı birçok golcüyle anılan siyah-beyazlıların, hücum hattında fark yaratabilecek bir isim için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Böylece mevcut planlama doğrultusunda Beşiktaş'ın en az 7 transfer gerçekleştirmesi bekleniyor.
AYRILIKLAR TRANSFER PLANINI DEĞİŞTİREBİLİR
Kadroda yaşanabilecek ayrılıklar ise transfer sayısını artırabilir. Özellikle hücum hattında veya kanat bölgelerinde gerçekleşecek olası ayrılıkların ardından sağ kanat transferinin de gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Yönetimin hem Vincenzo Italiano'nun talepleri hem de kulübün mali dengeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğü, önümüzdeki günlerde transfer görüşmelerinin hız kazanmasının beklendiği öğrenildi.