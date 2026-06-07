Beşiktaş'ın sahadaki lideri belli oldu! Transfer için para ödenmeyecek
Vincenzo Italiano'yu takımın başına getirerek teknik direktör sorununu çözen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlıların, Al-Nassr ile yollarını ayırmaya hazırlanan Hırvat yıldız Marcelo Brozovic'i gündemine aldığı öne sürüldü.
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- Beşiktaş, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Al-Nassr'ın 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Marcelo Brozović'i bonservis ödemeden transfer etmek istiyor.
- Al-Nassr ile Brozović arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri sonuçsuz kaldı ve futbolcu menajeri aracılığıyla Avrupa'dan gelecek teklifleri değerlendiriyor.
- Teknik direktör Vincenzo Italiano, orta sahaya oyunu yönlendirebilecek tecrübeli ve kaliteli bir oyuncu talep etti.
- Hırvat futbolcu Inter'de Serie A şampiyonluğu, İtalya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkma başarısı gösterdi.
- Beşiktaş yönetimi, Brozović'in maaş beklentisini araştırıyor ve şartların oluşması halinde resmi adım atabilir.
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor. Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiren siyah-beyazlılar, şimdi de orta saha hattına önemli bir takviye yapmak için çalışmalara başladı.
İddialara göre Beşiktaş'ın radarına giren son isim, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr forması giyen Marcelo Brozović oldu.
AL-NASSR'DA AYRILIK KAPIDA
Suudi basınında yer alan haberlere göre Marcelo Brozovic ile Al-Nassr yönetimi arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Kulüpte yaşanan yapılanma değişiklikleri ve teknik direktör ayrılıklarının ardından tarafların yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtildi.
Deneyimli futbolcunun menajerine Avrupa'dan gelecek teklifleri değerlendirmesi yönünde talimat verdiği ifade edilirken, Beşiktaş'ın da bu gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi.
BEŞİKTAŞ FIRSATI DEĞERLENDİRMEK İSTİYOR
Siyah-beyazlı yönetimin yeni sezonda orta sahada liderlik yapabilecek, tecrübeli ve oyun aklı yüksek bir oyuncu profili aradığı belirtiliyor. Bu nedenle Marcelo Brozovic'in listenin üst sıralarında yer aldığı öne sürülüyor.
Özellikle Vincenzo Italiano'nun merkez orta sahada oyunu yönlendirebilecek kaliteli bir oyuncu talep ettiği, yönetimin de bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
BONSERVİS BEDELİ OLMAYACAK
31 yaşındaki Hırvat yıldızın Al-Nassr ile olan sözleşmesinin 30 Haziran'da sona ereceği ve serbest oyuncu statüsüne geçeceği ifade ediliyor.
Bonservis maliyetinin bulunmaması, Brozovic transferini Beşiktaş açısından daha cazip hale getiriyor. Siyah-beyazlıların oyuncunun maaş beklentisini araştırdığı ve şartların oluşması halinde resmi adım atabileceği konuşuluyor.
INTER'DE TARİHE GEÇTİ
Kariyerinin en parlak dönemini Inter formasıyla yaşayan Marcelo Brozovic, uzun yıllar Serie A devinin orta sahadaki değişmez isimlerinden biri oldu.
Hırvat yıldız, Inter kariyerinde Serie A şampiyonluğu, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası zaferleri yaşarken UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynama başarısı da gösterdi.
Pas kalitesi, oyun görüşü ve savunma-hücum geçişlerindeki etkinliğiyle Avrupa'nın önemli orta saha oyuncuları arasında gösterilen Brozovic'in geleceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.