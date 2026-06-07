Beşiktaş'ın sahadaki lideri belli oldu! Transfer için para ödenmeyecek

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Beşiktaş, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Al-Nassr'ın 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Marcelo Brozović'i bonservis ödemeden transfer etmek istiyor.

Al-Nassr ile Brozović arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri sonuçsuz kaldı ve futbolcu menajeri aracılığıyla Avrupa'dan gelecek teklifleri değerlendiriyor.

Teknik direktör Vincenzo Italiano, orta sahaya oyunu yönlendirebilecek tecrübeli ve kaliteli bir oyuncu talep etti.

Hırvat futbolcu Inter'de Serie A şampiyonluğu, İtalya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkma başarısı gösterdi.

Beşiktaş yönetimi, Brozović'in maaş beklentisini araştırıyor ve şartların oluşması halinde resmi adım atabilir.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor. Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiren siyah-beyazlılar, şimdi de orta saha hattına önemli bir takviye yapmak için çalışmalara başladı. İddialara göre Beşiktaş'ın radarına giren son isim, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr forması giyen Marcelo Brozović oldu.

AL-NASSR'DA AYRILIK KAPIDA Suudi basınında yer alan haberlere göre Marcelo Brozovic ile Al-Nassr yönetimi arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Kulüpte yaşanan yapılanma değişiklikleri ve teknik direktör ayrılıklarının ardından tarafların yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtildi. Deneyimli futbolcunun menajerine Avrupa'dan gelecek teklifleri değerlendirmesi yönünde talimat verdiği ifade edilirken, Beşiktaş'ın da bu gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi.