Beşiktaş'tan 10+4 için flaş transfer! Abdul Fatawu takibe alındı
Yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano ile transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, kanat hattı için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, Leicester City forması giyen genç yıldız Abdul Fatawu'yu yakından takip ettiği öne sürüldü.
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- Beşiktaş, Leicester City forması giyen 22 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu Abdul Fatawu ile ilgileniyor.
- Fatawu'nun 23 yaş altında olması nedeniyle TFF'nin +4 oyuncu kontenjanına uygun olması transferde avantaj sağlıyor.
- Ganalı futbolcu, 2024 yazında Sporting CP'den 16.25 milyon euro karşılığında Leicester City'ye transfer olmuştu.
- Fatawu, Leicester City'de geçen sezon 44 maçta 9 gol ve 8 asist kaydetti.
- Oyuncunun 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve güncel piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde.
Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden siyah-beyazlılar, kanat hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi. Beşiktaş'ın, İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City forması giyen Abdul Fatawu ile ilgilendiği öne sürüldü.
10+4 KURALINA UYUYOR
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezonda uygulayacağı yabancı oyuncu kuralı doğrultusunda transfer planlamasını şekillendiren Beşiktaş, genç ve potansiyelli isimlere yönelmeye devam ediyor. 22 yaşındaki Abdul Fatawu'nun yaş kriteri nedeniyle +4 oyuncu kontenjanına uygun olması, transferdeki en önemli avantajlardan biri olarak görülüyor.
Futbol operasyonlarının başındaki isim Önder Özen de Vincenzo Italiano'nun imza töreninde yaptığı açıklamada teknik heyetin özellikle 23 yaş altı oyuncular üzerinde durduğunu belirtmişti. Bu nedenle Fatawu'nun siyah-beyazlıların transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı ifade ediliyor.
LEICESTER CITY'NİN ÖNEMLİ KOZLARINDAN BİRİ
Ganalı futbolcu, 2024 yaz transfer döneminde Sporting CP'den 16.25 milyon euro bonservis bedeliyle Leicester City'ye transfer olmuştu. İngiliz ekibinde kısa sürede dikkat çeken bir performans ortaya koyan genç oyuncu, geride kalan sezonda çıktığı 44 resmi maçta 9 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.
Hızı, bire birdeki etkinliği ve hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çeken Fatawu'nun özellikle Vincenzo Italiano'nun yüksek tempolu ve ön alan baskısına dayalı oyun sistemine uygun bir profil çizdiği değerlendiriliyor.
MALİYETİNİ KARŞILAMAK KOLAY OLMAYACAK
Leicester City ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Abdul Fatawu'nun güncel piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Bu nedenle Beşiktaş'ın transferi gerçekleştirebilmesi için farklı formüller üzerinde çalışması bekleniyor.
Siyah-beyazlı yönetimin, oyuncunun şartlarını araştırdığı ve önümüzdeki günlerde resmi girişim konusunda karar vereceği belirtilirken, Vincenzo Italiano'nun raporunun transfer sürecinde belirleyici olacağı öğrenildi.