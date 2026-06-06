Beşiktaş'tan 10+4 için flaş transfer! Abdul Fatawu takibe alındı

Oyuncunun 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve güncel piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde.

Fatawu'nun 23 yaş altında olması nedeniyle TFF'nin +4 oyuncu kontenjanına uygun olması transferde avantaj sağlıyor.

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden siyah-beyazlılar, kanat hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi. Beşiktaş'ın, İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City forması giyen Abdul Fatawu ile ilgilendiği öne sürüldü.

10+4 KURALINA UYUYOR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezonda uygulayacağı yabancı oyuncu kuralı doğrultusunda transfer planlamasını şekillendiren Beşiktaş, genç ve potansiyelli isimlere yönelmeye devam ediyor. 22 yaşındaki Abdul Fatawu'nun yaş kriteri nedeniyle +4 oyuncu kontenjanına uygun olması, transferdeki en önemli avantajlardan biri olarak görülüyor.

Futbol operasyonlarının başındaki isim Önder Özen de Vincenzo Italiano'nun imza töreninde yaptığı açıklamada teknik heyetin özellikle 23 yaş altı oyuncular üzerinde durduğunu belirtmişti. Bu nedenle Fatawu'nun siyah-beyazlıların transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı ifade ediliyor.