Beşiktaş Vincenzo Italiano için gün sayıyor!

48 yaşındaki teknik adam yapılan teklife olumlu yaklaşıyor ve görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanabileceği belirtiliyor.

Beşiktaş, Vincenzo Italiano'nun teknik ekibine de sezon başına toplam 2.5 milyon euro bütçe ayırdı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya göre Beşiktaş yönetimi ile Vincenzo Italiano arasındaki görüşmeler son günlerde sıklaştı ve taraflar son detayları görüşüyor.

Beşiktaş, Bologna ile yollarını ayıran teknik direktör Vincenzo Italiano'ya sezon başına net 6 milyon euro maaş ve 2 yıllık sözleşme teklif etti.

Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün belirlenmesi için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Siyah-beyazlı yönetimin gündemindeki en güçlü adaylardan biri olan Vincenzo Italiano için önemli gelişmeler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ'TAN YOĞUN MESAİ

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Beşiktaş, Bologna ile yollarını ayıran Vincenzo Italiano'yu takımın başına getirmek için girişimlerini hızlandırdı.

Haberde taraflar arasındaki görüşmelerin son günlerde sıklaştığı ve temasların aralıksız sürdüğü belirtildi.