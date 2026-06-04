Beşiktaş Vincenzo Italiano için gün sayıyor!
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta listenin üst sıralarında yer alan Vincenzo Italiano için girişimler hız kazandı. Siyah-beyazlıların İtalyan çalıştırıcıya yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı.
Hızlı Özet Göster
- Beşiktaş, Bologna ile yollarını ayıran teknik direktör Vincenzo Italiano'ya sezon başına net 6 milyon euro maaş ve 2 yıllık sözleşme teklif etti.
- İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya göre Beşiktaş yönetimi ile Vincenzo Italiano arasındaki görüşmeler son günlerde sıklaştı ve taraflar son detayları görüşüyor.
- Beşiktaş, Vincenzo Italiano'nun teknik ekibine de sezon başına toplam 2.5 milyon euro bütçe ayırdı.
- Vincenzo Italiano, 2024-2025 sezonunda Bologna'yı 51 yıl sonra İtalya Kupası şampiyonluğuna taşıdı.
- 48 yaşındaki teknik adam yapılan teklife olumlu yaklaşıyor ve görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanabileceği belirtiliyor.
Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün belirlenmesi için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.
Siyah-beyazlı yönetimin gündemindeki en güçlü adaylardan biri olan Vincenzo Italiano için önemli gelişmeler yaşanıyor.
BEŞİKTAŞ'TAN YOĞUN MESAİ
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Beşiktaş, Bologna ile yollarını ayıran Vincenzo Italiano'yu takımın başına getirmek için girişimlerini hızlandırdı.
Haberde taraflar arasındaki görüşmelerin son günlerde sıklaştığı ve temasların aralıksız sürdüğü belirtildi.
KESİN YANIT BEKLENİYOR
Siyah-beyazlı yönetimin deneyimli teknik adamdan kısa süre içerisinde net bir cevap almak istediği ifade edildi.
İlk görüşmelerin ardından tarafların ortak noktada buluşabilmek adına detayları değerlendirdiği aktarıldı.
İŞTE TEKLİFİN DETAYLARI
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Vincenzo Italiano'ya oldukça dikkat çekici bir teklif sundu.
Siyah-beyazlıların deneyimli teknik adama; sezon başına net 6 milyon euro maaş ve 2 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi.
EKİBİNE DE DEV BÜTÇE
Beşiktaş'ın yalnızca Italiano'ya değil teknik ekibine de önemli bir bütçe ayırdığı ifade edildi.
Haberlere göre İtalyan teknik adamın ekibine sezon başına toplam 2.5 milyon euro teklif edildi.
TEKLİFE OLUMLU YAKLAŞIYOR
48 yaşındaki çalıştırıcının yapılan teklife olumlu baktığı ve tarafların son detayları görüştüğü aktarıldı.
Görüşmelerin kısa süre içerisinde sonuçlanabileceği belirtiliyor.
BOLOGNA'DA TARİH YAZDI
Vincenzo Italiano, son olarak çalıştırdığı Bologna ile önemli başarılara imza attı.
İtalyan teknik adam, 2024-2025 sezonunda finalde Milan'ı mağlup ederek kulübüne 51 yıl sonra İtalya Kupası'nı kazandırdı.HÜCUM FUTBOLUYLA TANINIYOR
Pres gücü yüksek, tempolu ve hücum odaklı futbol anlayışıyla tanınan Italiano, Avrupa'da dikkat çeken teknik adamlar arasında gösteriliyor.
Deneyimli çalıştırıcı ayrıca 2023 ve 2024 yıllarında Fiorentina'yı UEFA Konferans Ligi finaline taşımayı başarmıştı.
BEŞİKTAŞ'TA GERİ SAYIM
Teknik direktör belirsizliğini kısa sürede sona erdirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, Vincenzo Italiano dosyasında mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.
Siyah-beyazlı camiada gözler şimdi İtalyan teknik adamın vereceği son karara çevrilmiş durumda.