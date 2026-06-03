İtaliano, kariyerinde Fiorentina ile iki kez UEFA Konferans Ligi finaline çıktı ve Bologna ile 2024-25 sezonunda İtalya Kupası'nı kazandı.

48 yaşındaki teknik adam, Fiorentina'da 141 maç ve Bologna'da 107 maç boyunca her karşılaşmada farklı ilk 11 ile sahaya çıktı.

Beşiktaş yönetimi ile İtaliano arasında takımın yapısı, transfer planlaması ve sportif hedefler üzerine görüşmeler yapıldı.

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın ayrılmasının ardından teknik direktörlük için İtalyan teknik adam Vincenzo İtaliano ile görüşmelerini derinleştirdi.

Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından yeni hoca arayışlarını sürdüren Beşiktaş, rotasını İtalya'ya çevirdi. Siyah-beyazlıların gündemine gelen isimler arasında yer alan Vincenzo İtaliano ve Raffaele Palladino için yürütülen temaslarda önemli gelişmeler yaşandı.

Avrupa'da transfer çalışmalarını da sürdüren Beşiktaş cephesinin, İtaliano ile bugün bir kez daha masaya oturması bekleniyor. Görüşmelerde projenin detaylarının ve tarafların beklentilerinin ele alınacağı ifade ediliyor.

Beşiktaş yönetimi, İtaliano'nun görüşmelere açık olduğunu bildirmesinin ardından teknik adamla daha kapsamlı temas kurdu. Siyah-beyazlı kurmayların deneyimli teknik direktörle takımın mevcut yapısı, transfer planlaması, sportif hedefler ve uzun vadeli proje üzerine değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi.

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ROTASYON KONUSUNDA DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

48 yaşındaki teknik adamın kariyerindeki en dikkat çekici özelliklerden biri ise kadro tercihleri. İtaliano, Fiorentina döneminde tam 141 maç boyunca sahaya birbirinden farklı ilk 11'lerle çıktı. Bu seri, Mart 2024'te Torino karşısında bir önceki Lazio maçının kadrosunu korumasıyla sona erdi.

İtalyan çalıştırıcının rotasyon alışkanlığı Bologna'da da devam etti. Bologna'nın başında görev yaptığı 107 karşılaşmanın tamamında farklı bir ilk 11 tercih eden İtaliano, Avrupa futbolunda benzerine az rastlanan bir istatistiğe imza attı. Bu yaklaşımıyla oyuncu grubunu geniş şekilde kullanmayı tercih eden deneyimli teknik adam, yoğun fikstürlerde kadro derinliğine büyük önem veriyor.