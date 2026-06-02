Salih Özcan transferinde geri sayım! Beşiktaş'tan mesaj var
Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Salih Özcan transferinde önemli mesafe kat etti. Siyah-beyazlı yönetimin, milli futbolcuya başka kulüplerle görüşmemesi yönünde mesaj gönderdiği öğrenildi.
Beşiktaş'ın her transfer döneminde adı anılan Salih Özcan için bu kez somut adımlar atılıyor.
Yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, Almanya kariyerinin ardından yeni bir sayfa açmaya hazırlanan tecrübeli orta sahayı kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı.
SALİH ÖZCAN'A NET MESAJ
Teknik direktör konusundaki belirsizlik nedeniyle transfer operasyonuna tam anlamıyla yoğunlaşamayan Beşiktaş Yönetimi'nin, buna rağmen Salih Özcan cephesiyle temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Yönetimin, oyuncu tarafına "Seni kadromuza katacağız, bu süreçte başka kulüplerle görüşme" mesajını ilettiği ifade edildi.
Yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralı nedeniyle yerli alternatiflerini artırmak isteyen siyah-beyazlılar, A Milli Takım kampında bulunan 28 yaşındaki futbolcuyu orta saha planlamasının önemli parçalarından biri olarak görüyor.
İSTANBUL'A GELMEYE SICAK BAKIYOR
Borussia Dortmund formasıyla geride kalan sezonda düzenli forma şansı bulamayan Salih Özcan'ın kariyerinde yeni bir başlangıç yapmaya hazırlandığı kaydedildi.
Alman basınında yer alan haberlerde, Bundesliga'dan bazı ekiplerin de deneyimli oyuncuyla ilgilendiği ancak Beşiktaş'ın ekonomik açıdan daha güçlü bir teklif sunduğu öne sürüldü.
Aynı haberlerde Salih Özcan'ın da kariyerine İstanbul'da devam etmeye sıcak baktığı ve transferin gerçekleşmesi halinde Beşiktaş'ın orta saha hattına önemli bir tecrübe kazandıracağı aktarıldı.
Geçen sezon Borussia Dortmund formasıyla tüm kulvarlarda 12 karşılaşmada görev alan milli futbolcunun geleceğiyle ilgili kararın, Dünya Kupası kamp sürecinin ardından netleşmesi beklenirken taraflar arasındaki temasların devam ettiği öğrenildi.