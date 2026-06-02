Salih Özcan transferinde geri sayım! Beşiktaş'tan mesaj var

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Beşiktaş, Borussia Dortmund'da forma giyen A Milli Takım futbolcusu Salih Özcan'ı kadrosuna katmak için somut adımlar atıyor.

Beşiktaş Yönetimi, Salih Özcan'a başka kulüplerle görüşmemesi yönünde net mesaj iletti.

Yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralı nedeniyle Beşiktaş, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Geçen sezon Borussia Dortmund'da 12 maçta forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor.

Bundesliga'dan bazı kulüpler de Salih Özcan ile ilgileniyor ancak Beşiktaş ekonomik açıdan daha güçlü teklif sundu.

Beşiktaş'ın her transfer döneminde adı anılan Salih Özcan için bu kez somut adımlar atılıyor. Yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, Almanya kariyerinin ardından yeni bir sayfa açmaya hazırlanan tecrübeli orta sahayı kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Salih Özcan Beşiktaş'ın radarında

SALİH ÖZCAN'A NET MESAJ Teknik direktör konusundaki belirsizlik nedeniyle transfer operasyonuna tam anlamıyla yoğunlaşamayan Beşiktaş Yönetimi'nin, buna rağmen Salih Özcan cephesiyle temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Yönetimin, oyuncu tarafına "Seni kadromuza katacağız, bu süreçte başka kulüplerle görüşme" mesajını ilettiği ifade edildi. Yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralı nedeniyle yerli alternatiflerini artırmak isteyen siyah-beyazlılar, A Milli Takım kampında bulunan 28 yaşındaki futbolcuyu orta saha planlamasının önemli parçalarından biri olarak görüyor.