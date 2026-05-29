Beşiktaş'ta Önder Özen'den ilk transfer hamlesi! Savunmaya Gabriele Guarino

Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlı yönetimin özellikle savunma hattında yaşanan sorunları çözmek için alternatif isimler üzerinde yoğun mesai harcadığı belirtiliyor. ÖNDER ÖZEN'DEN GABRIELE GUARINO ÖNERİSİ İddialara göre futbol direktörü Önder Özen, Empoli forması giyen Gabriele Guarino'yu yönetime önerdi. 22 yaşındaki İtalyan stoperin performansının uzun süredir takip edildiği ve savunmaya önemli katkı sağlayabilecek bir profil olarak değerlendirildiği ifade edildi.

GELECEĞE YATIRIM OLARAK GÖRÜLÜYOR Beşiktaş yönetiminin genç yaşına rağmen düzenli forma şansı bulan oyuncuyu geleceğe yönelik önemli bir yatırım olarak gördüğü öne sürüldü. 1.93 metre boyundaki savunmacının fizik gücü ve oyun karakteriyle dikkat çektiği belirtildi. SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR DEVAM EDİYOR Gabriele Guarino'nun Empoli ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar sürüyor. İtalyan futbolcunun güncel piyasa değerinin ise 2.5 milyon euro seviyesinde olduğu kaydedildi.