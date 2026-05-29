Beşiktaş'ta Önder Özen'den ilk transfer hamlesi! Savunmaya Gabriele Guarino
Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ta futbol direktörü Önder Özen’in yönetime dikkat çeken bir isim önerdiği öne sürüldü. Siyah-beyazlıların radarına Empoli forması giyen Gabriele Guarino girdi.
- Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında savunma hattına takviye yapmayı planlıyor.
- Futbol direktörü Önder Özen, Empoli'den Gabriele Guarino'yu transfer için önerdi.
- Beşiktaş yönetimi, Guarino'yu geleceğe yatırım olarak değerlendiriyor.
- Gabriele Guarino'nun Empoli ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor ve Serie A'dan da talipleri var.
- Guarino, geçtiğimiz sezon Empoli formasıyla 35 maçta 3 gol ve 2 asist yaptı.
Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlı yönetimin özellikle savunma hattında yaşanan sorunları çözmek için alternatif isimler üzerinde yoğun mesai harcadığı belirtiliyor.
ÖNDER ÖZEN'DEN GABRIELE GUARINO ÖNERİSİ
İddialara göre futbol direktörü Önder Özen, Empoli forması giyen Gabriele Guarino'yu yönetime önerdi. 22 yaşındaki İtalyan stoperin performansının uzun süredir takip edildiği ve savunmaya önemli katkı sağlayabilecek bir profil olarak değerlendirildiği ifade edildi.
GELECEĞE YATIRIM OLARAK GÖRÜLÜYOR
Beşiktaş yönetiminin genç yaşına rağmen düzenli forma şansı bulan oyuncuyu geleceğe yönelik önemli bir yatırım olarak gördüğü öne sürüldü. 1.93 metre boyundaki savunmacının fizik gücü ve oyun karakteriyle dikkat çektiği belirtildi.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR DEVAM EDİYOR
Gabriele Guarino'nun Empoli ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar sürüyor. İtalyan futbolcunun güncel piyasa değerinin ise 2.5 milyon euro seviyesinde olduğu kaydedildi.
SERIE A'DAN DA TALİPLERİ VAR
Genç savunmacıya yalnızca Beşiktaş'ın ilgi göstermediği öğrenildi. Serie A ekiplerinden Torino ve Bologna'nın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.
HÜCUMDA DA KATKI VERDİ
Gabriele Guarino, geride kalan sezonda Empoli formasıyla Serie B'de 35 karşılaşmada görev yaptı. 22 yaşındaki stoper, bu süreçte 3 gol ve 2 asistlik katkı sağlayarak savunmadaki performansını hücum rakamlarıyla da destekledi.
BEŞİKTAŞ'TA SAVUNMAYA YENİ PLAN
Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde stoper bölgesine takviye yapması bekleniyor. Gabriele Guarino'nun da bu doğrultuda değerlendirilen adaylardan biri olduğu ve önümüzdeki günlerde transfer sürecinin netlik kazanabileceği konuşuluyor.